Altın alacaklar dikkat! Ramak kaldı

ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın seçim yarışında farkı açmasıyla birlikte piyasalarda beklenti oluşmaya başlamış durumda. Bu beklentiyle piyasalar Demokratların yönetime gelmesiyle daha fazla teşvik ve mali destek geleceğini satın almaya başladı.

İç piyasada gram altın 481 liradan, çeyrek altın 769 liradan, Cumhuriyet altını 3,189 liradan, ons altın ise 1892 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: "ABD teşvik paketi görüşmelerinde Başkan Donald Trump masayı devirmesi ardında piyasalara gelen satış dalgasının telafi etmeye çalıştığı bir gün geride kaldı. Altın 1878 dolar/ons seviyesinden seansa başladıktan sonra, 1872 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti.

Gün sonuna doğru toparlanma çabasında hareket eden sarı maden, ABD Başkanlık seçim yarışı gündeminde etkilenmeye devam ediyor. Başkan adayı Joe Biden'ın seçim yarışında farkı açmasının yanın sıra demokratların hem Kongre'yi hem de Senato'da üstünlüğe kurabileceklerine dair piyasalar beklenti oluşmaya başlamış durumda.

Bu beklentiyle piyasalar Demokratların yönetime gelmesiyle daha fazla teşvik ve mali destek geleceğini satın almaya başladı. Bundan dolayı piyasa seçim belirsizliğini geride bırakmış gibi davranmaya başlamış oldu. Altın ise bu yaşananlar ışığında 1887 dolar/onstan günü tamamlayan sarı maden önceki güne kıyasla yüzde 0,5 kazancı hanesine yazdı.

Gümüş de toparlanma gayesinde hareket ettiği günde, seansın en güçlü kapanışını yapan kıymetli madeni oldu. 23,06 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, 23,81 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 3,26 kazancı hanesine yazmış oldu.

Platin 854 dolar/onstan başladığı günü 866 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1,4 kazançtan seansı tamamladı.

Paladyum 2351 dolar/onstan seansa başladıktan sonra günü alıcılı tarafta kapatırken, 2364 dolar/onstan yüzde 0,5 kazancı hanesine yazdı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta da satıcıların iştahlandığı bir seansı geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0,5-0,75 dolar/onsla gerçekleşti.

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Teşvik paketine ilişkin çalışmaların durması doların güç kazanmasını sağlarken bu durum altının ise 1900 doların altına inmesine neden oldu.

İlk baskının atlatılmasının yanında paritenin kayıplarını kısmen azaltmasına paralel olarak ons altında da yeniden 1900 doların üzerine doğru bir eğilim oluşabilir.

Ancak teknik açıdan bakıldığında sık sık dikkat çektiğimiz gibi 1920 doların üzerinde kapanışlar yapılmadıkça büyük resimde anlamlı bir değişim olmasını beklemiyoruz."