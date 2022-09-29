Altuğra: "3 yıldır tadil edilmeyi bekleyen KVC yoğun bakım ünitesi tadilat çalışmaları başladı”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra tadilatı yapılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisini ziyaret etti.

Bakan Altuğra, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde çalışmalara başlamanın önemine değinerek kalp sağlığımız için emek veren, önemli operasyonlar gerçekleştiren tüm kardiyologlar ile Kalp Damar ve Cerahi uzmanlarının gününü kutladığını belirtti.

Bakan Gürçağ’a ziyareti sırasında bilgi veren Başhekim Baş Yardımcısı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr.Hasan Birtan, yangının ardından yapılan çalışmalar sonucunda Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Bölümünü’nün ameliyathane ve 8 yataklı yoğun bakımı ile hizmet vermesi için yeni bir proje çizildiğini anlattı.

Dr. Birtan, yapılacak çalışmalar sonucunda daha yeni daha modern daha çağdaş bir ameliyathane ve yoğun bakıma kavuşulacağını söyledi.

İhaleyi alan Asin İnşaat LTD. Genel Müdürü Sergül Kırmızı iki bölümden oluşan ve yaklaşık 500 metrekarelik alanı kapsayacak proje ile ilgili bilgi verdi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da 3 yıldır tadil edilmeyi bekleyen KVC yoğun bakım ünitesinin çalışmalarına başlandığını, yeni yıldan önce tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Altuğra, Dünya Kalp Günü’nde çalışmalara başlamanın önemine değinerek tadilatın başlamasın heyecan verici olduğunu, tüm kardiyologlar ile Kalp Damar ve Cerahi uzmanlarının gününü kutladığını belirtti.

Dünyada ölümlerin en fazla kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleştiğini anımsatan Altuğra, hekimlerin hayatımızdan sporun eksik edilmemesi düzenli beslenilmesi fazla kilodan kurtulmayı önerdiklerini vurguladı.

İhale sürecinin ardından tadilatın tamamlanmasıyla birlikte, hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Bakan Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihi, özel hastanelere sevkler gibi sorunların böylelikle aşılacağını kaydetti.

Bakan Altuğra’nın ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Başhekim Dr. Adil Özyılkan da yer aldı.