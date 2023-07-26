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Altuğra: Ülke ekonomisinin ayağa kalkabilmesi için ilaç üretimine başlamalıyız

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, küresel bir kriz olan ilaç eksikliği sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede ilaç üretimine başlanması gerektiğini ve böylece ekonominin ayağa kalkabileceğini vurguladı.
Altuğra: Ülke ekonomisinin ayağa kalkabilmesi için ilaç üretimine başlamalıyız

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programa katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Küresel çapta yaşanan ilaç krizi ve pahalılık ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan İzlem Gürçağ Altuğra, “Benzin ve mazotun fiyatı arttıkça tüm ürünlerin fiyatı artar, bu bir ticarettir. Mecburen fiyatlar artıyor” dedi.

“İLAÇ SORUNU KÜRESEL ÇAPTA DEVAM EDEN BİR SORUNDUR”

İlaç fiyatlarında yaşanan artışların Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının da etkili olduğuna değinen Altuğra, “İlaç sorunu küresel çapta devam eden bir sorundur” diye konuştu.

“İLAÇ ÜRETMEK İÇİN YASALARIMIZ ELVERİŞLİ”

Ülkede ilaç üretilmesi gerektiğini vurgulayan Altuğra, yasaların elverişli olduğunu ve ülkede ilaç üretim fabrikasının kurulabileceğini ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, üretim ile ülke ekonomisinin ayağa kalkacağını söyledi.

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