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Amazon'un kurucusu Bezos’un Dünya’ya dönmesini engellemek için imza kampanyası başlatıldı

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Süpermen’in azılı düşmanı Lex Luthor’a benzetildi.
Amazon'un kurucusu Bezos’un Dünya’ya dönmesini engellemek için imza kampanyası başlatıldı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un gelecek ay uzaya çıktığında Dünya'ya yeniden girişinin reddedilmesini öneren bir kampanya 6 binden fazla imza aldı. 20 Temmuz'da Blue Origin roketiyle uzaya fırlatılacak olan Bezos, ünlü çizgi film kahramanı Süpermen’in azılı düşmanı Lex Luthor’a benzetildi. 

 

Amazon'un kurucusu Bezos’un Dünya’ya dönmesini engellemek için imza kampanyası başlatıldı - 2

"İNSANLIĞIN KADERİ SİZİN ELLERİNİZDE"

“Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme Kampanyası” adlı girişim, “İinsanlığın kaderi sizin ellerinizde. Bezos’u Dünya'dan uzak tutalım” ifadeleriyle destekçi bulmaya çalışıyor.

2000 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması ve yaklaşmakta olan uçuşun operatörü Blue Origin'e yönelik beş gün önce başlatılan kampanyaya şimdiye kadar 6 bin 800’ü aşkın kişi imza verdi.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Bununla birlikte, 30 yıl önce online alışveriş potansiyelini fark ettikten ve Amazon'u bir internet kitapçısı olarak kurduktan sonra 193,4 milyar dolarlık (Forbes, 2021) net servete sahip olan dünyanın en zengin insanı, gelecek ay şirketin zirvesindeki pozisyonunu bırakıyor.

TARTIŞMALI ÇALIŞMA POLİTİKALARI NEDENİYLE HEDEF HALİNE GELDİ

Diğer taraftan Bezos, Amazon üzerinden rekabete aykırı uygulamalar yaptığı iddiasıyla sıklıkla eleştirildi. Ayrıca, düşük ücretler, çalışanların sürekli gözetimi ve ücretsiz fazla mesai de dahil olmak üzere Amazon'daki tartışmalı çalışma politikaları nedeniyle bir hedef haline geldi. 

ELON MUSK'I GERİDE BIRAKARAK UZAY YARIŞINDA LİDER HALİNE GELMEYİ HEDEFLİYOR

Bununla birlikte, Blue Origin şu ana kadar 15 insansız uçuşu tamamladı. Bezos, planladığı kişisel gezisinin sonucunda, rakip teknolojisi girişimcisi ve Tesla ile SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk arasındaki uzay yarışında lider durumda olmayı hedefliyor.

Bezos, daha önce Instagram hesabında yaptığı paylaşımda,  beş yaşından beri uzaya gitmeyi hayal ettiğini belirterek, "Bu yolculuğa kardeşimle çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük maceraya atılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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