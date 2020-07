Amber Heard: Depp'e aşıktım ama o bir canavardı

Ünlü Hollywood yıldızı Amber Heard, Londra’da eski eşi Johnny Depp ve The Sun gazetesi arasında devam eden davada verdiği yeni ifadede, Depp’e eskiden “çok aşık” olduğunu ve temiz kalacağına dair “umudunu hep diri tuttuğunu” söyledi.

BBC'nin haberine göre Heard annesine yazdığı mesajda Depp’in “saldırgan ve deli” olduğunu ve “aşık olduğu kişinin kim olduğuna dair kalbinin kırıldığını” söylediğini belirtti.

Karayip Korsanları filmiyle büyük ün kazanan 57 yaşındaki Johnny Depp, The Sun gazetesinin yayın hakları sahibi News Group Newspapers’a (NGN) kendisini “eşini döven biri” diye niteleyen haberin ardından dava açmıştı.

Öte yandan, Heard’ün kız kardeşi mahkemeye ilettiği yazılı ifadede Heard’ün Johnny Depp ile evleneceğini öğrendiğinde “çok üzüldüğünü” söyledi.

The Sun’ın avukatı Sasha Wass, Heard’ün çiftin evlenmeden önce annesine attığı 22 ve 23 Mart 2013 tarihli mesajları okudu. Aquaman filminin oyuncusu verdiği ilk ifadede Depp’in 2013’te kendisine elinin tersiyle vurduğunu ve kanının duvara saçılmasına neden olduğunu söylemişti.

Bahsi geçen olayın daha önce 8 Mart 2013’te yaşandığını söyleyen Heard, doğru tarihin 22 Mart 2013 olduğunu düşündüğünü belirtti.

The Sun’ın avukatı Wass, olaydan sonra Heard’ün annesine şu mesajları yazdığını söyledi:

Anne, bu korkunç. Ne yapacağımı bilmiyorum. O bir kaçık anne. Saldırgan ve deli. Aşık olduğum kişinin bu olması kalbimi kırdı.



Patlamak üzere olan çok hızlı bir trenin içindeymişim gibi hissediyorum. Fakat atlayıp, aşkımı geride bırakmak istemiyorum. Bu yüzden patlamak üzere olduğunu bilsem de trende kalıyorum.

Depp ile 2015 ve 2017 yılları arasında evli olan Heard mahkemeye şunları söyledi:

O dönem Johnny’e çok aşıktım. Sarhoş gezmediği ve temiz kaldığı, birlikte olduğumuz bir yıl harikaydı. Ben onu bu şekilde tanıyordum. Ve Johnny böyle davrandığında cömert, sevgi dolu ve dikkat çekici bir adam.



Ona aşıktım ve bunu kaybetmek istemedim. Diğer yanı bir canavardı. Ama her zaman sarhoş olmayacağına ve temiz kalacağına dair umudumu diri tuttum.

Mahkemede dile getirilen mesajlarda Heard’ün annesi, kızının babasını durumdan haberdar etmesine dair tavsiyede bulunuyor. Heard bu tavsiyeye, “Babama söyleyemem” diye cevap veriyor. Heard bu mesaja dairse, mahkemeye şunları söyledi:

Anneme anlatırken kendimi güvende hissettim, fakat babamın nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştım. Johnny’e karşı saldırgan davranıp davranmayacağını bilmiyordum. Durumu daha da kötü bir hale getirmek istemedim.

Depp'in eski koruması: Gerçek hayatta da tıpkı Jack Sparrow gibi davranıyordu

We Got This Covered'ın haberine göre mahkemede ifade veren bir diğer kişi, Depp’in korumalarından Rick Wood, Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı’nın (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) çekimleri sırasında Depp’in kendisini işe aldığını ve oyuncunun gerçek hayatta da karakteri Jack Sparrow gibi davrandığını söyledi.

Karakteri gibi davranıyordu, tıpkı Jack Sparrow gibiydi. Büyük adam. Benim çalıştığım sektörde kimin eşini dövdüğünü kiminse dövmediğini bilirsiniz. Bunu onun içinde göremedim.

Wood, patronunun o dönem hep Jack Sparrow gibi davrandığını ve işine tutkuyla bağlı olduğunu söyledi.