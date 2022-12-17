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Amcaoğlu: 25 Aralık gecesi değişim gerçekleşecek

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UBP’nin Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Amcaoğlu, Gönyeli’de gerçekleştirdiği yürüyüş ile gövde gösterisi yaptı, “Bu seçim bitti” mesajı verdi
Amcaoğlu: 25 Aralık gecesi değişim gerçekleşecek

UBP’nin Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, belediye meclis üyesi adayları ve sempatizanları ile birlikte Gönyeli’de yürüyüş gerçekleştirdi.

Amcaoğlu’na yürüyüşte Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Demokrat Parti Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bir çok bakan ve milletvekili de eşlik etti.

Büyük bir kalabalıkla adeta gövde gösterisine dönüşen yürüyüşte Amcaoğlu ve ekibine vatandaşların gösterdiği sevgi ve ilgi dikkatlerden kaçmadı.

Gönyeli sakinleri Amcaoğlu’nu kucakladı, seçimlerde destek beyanında bulundu. Yürüyüşteki kalabalığı görenler “Bu seçim bitti, Amcaoğlu kazandı” görüşünde birleşti.

Gönyeli’de çağdaş bir yönetim anlayışı ile değişimi sağlayacak projelerinin bulunduğu kitapçıkları vatandaşlarla paylaşan Amcaoğlu, insanlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi, soruları yanıtladı.

Amcaoğlu, sohbet ettiği vatandaşlara Gönyeli’nin artık “ben yaptım olur” mantığı ile değil, insan odaklı yönetileceğinin sözünü verdi.

Vatandaşların “Gönyeli’de artık değişim zamanı” söylemleri sıklıkla tekrarlanırken, Hüseyin Amcaoğlu “25 Aralık gecesi değişim gerçekleşecek, Gönyeli hak ettiği hizmeti alacak” dedi.

Hüseyin Amcaoğlu, “Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Kanlıköy, Yılmazköy’de büyük bir kalabalıkla değişim için yürüyoruz. Aynı heyecan ve umutla, birlik ve beraberlik içinde güçlü geleceğe doğru ilerliyoruz” ifadelerini kullandı

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