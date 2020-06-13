Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Türkiye’den şu an gelen bir finansal kaynak söz konusu değil. Tabi ki imzalanmış olan 2 Milyar 288 Milyon TL’lik bir kaynaktan bahsediyoruz. Elbette ki bunlar nasıl ki biz bu ayın 5’inde bir önceki gerçekleşmelerimizi bitirip, tamamlayıp raporumuzu bundan sonraki süreçte Haziran ayındaki ihtiyacımız olabilecek olan planı, programı yapıp Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ilettik. Evet onlar da bunların akabinde çalışmalarını bitirdiklerini biliyorum. Çok yakın bir tarihte ülkemize Haziran ayında gelmesi muhtemel kaynaklar ulaşacaktır” dedi.

“KULLANDIĞIMIZ ENFLASYON SEPETİ BİZİM İHTİYAÇLARIMIZA CEVAP VERMİYOR”

Bir soru üzerine Amcaoğlu kullanılan enflasyon sepetinin ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini de söyledi.

Olgun Amcaoğlu “Kendi kullandığımız enflasyon sepeti bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor. O yaşadığımız hayat pahalılığının tespit edilmesindeki sıkıntıların aşılması ile alakalı ihtiyacımıza cevap vermiyor.

Elbette ki biliyorum bir enflasyon sepetinin çalışması ve sonuçlanması için 3 yıla ihtiyaç vardır. Şuanki durumda hem kamu maliyesini zarara sokarsınız hem de kendi insanınızın o ihtiyacı olan enflasyon oranlarındaki güncellenme şansı elde edecek olan gelirlerine bir anlam katamazsınız. Bugün baktığımızda yüzde 1’nin karşılığı sadece bütçeye yansıması en az 55-60 Milyonluk bir kamu maliyesindeki açığa cevap veremeyecek sıkıntıya sebebiyet veriyorsunuz” dedi.