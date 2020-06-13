  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Amcaoğlu: “Türkiye’den şu an gelen bir finansal kaynak söz konusu değil”

» »
Amcaoğlu: “Türkiye’den şu an gelen bir finansal kaynak söz konusu değil”
Amcaoğlu: “Türkiye’den şu an gelen bir finansal kaynak söz konusu değil”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Türkiye’den şu an gelen bir finansal kaynak söz konusu değil. Tabi ki imzalanmış olan 2 Milyar 288 Milyon TL’lik bir kaynaktan bahsediyoruz. Elbette ki bunlar nasıl ki biz bu ayın 5’inde bir önceki gerçekleşmelerimizi bitirip, tamamlayıp raporumuzu bundan sonraki süreçte Haziran ayındaki ihtiyacımız olabilecek olan planı, programı yapıp Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ilettik. Evet onlar da bunların akabinde çalışmalarını bitirdiklerini biliyorum. Çok yakın bir tarihte ülkemize Haziran ayında gelmesi muhtemel kaynaklar ulaşacaktır” dedi.

“KULLANDIĞIMIZ ENFLASYON SEPETİ BİZİM İHTİYAÇLARIMIZA CEVAP VERMİYOR”

Bir soru üzerine Amcaoğlu kullanılan enflasyon sepetinin ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini de söyledi.

Olgun Amcaoğlu “Kendi kullandığımız enflasyon sepeti bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor. O yaşadığımız hayat pahalılığının tespit edilmesindeki sıkıntıların aşılması ile alakalı ihtiyacımıza cevap vermiyor.

Elbette ki biliyorum bir enflasyon sepetinin çalışması ve sonuçlanması için 3 yıla ihtiyaç vardır. Şuanki durumda hem kamu maliyesini zarara sokarsınız hem de kendi insanınızın o ihtiyacı olan enflasyon oranlarındaki güncellenme şansı elde edecek olan gelirlerine bir anlam katamazsınız. Bugün baktığımızda yüzde 1’nin karşılığı sadece bütçeye yansıması en az 55-60 Milyonluk bir kamu maliyesindeki açığa cevap veremeyecek sıkıntıya sebebiyet veriyorsunuz” dedi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı13 Haziran 2020 Cumartesi 09:08
  • Akansoy: Bu kent bizim. Herhangi bir icra makamının değil. Başbakanlık sitesinde form var itiraz edilir.13 Haziran 2020 Cumartesi 08:59
  • Mustafa Kavuklu yaşamını yitirdi13 Haziran 2020 Cumartesi 08:53
  • Ülkelerine dönmek isteyenler Girne Limanı'na akın etti13 Haziran 2020 Cumartesi 08:48
  • Tatar:Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır13 Haziran 2020 Cumartesi 08:44
  • Amcaoğlu:İkinci önlem paketinde maddeden çok içerik önemlidir13 Haziran 2020 Cumartesi 08:39
  • Sağlik Bakanı Pilli: “Toplam 79 test yapıdı, pozitif vaka yok"12 Haziran 2020 Cuma 18:50
  • Kibris Türk Barış Kuvvetleri Komutanliği, Koronavirüs Gelişmelerinin Takip Edilerek, Tedbirler Alindiğini Duyurdu12 Haziran 2020 Cuma 17:40
  • Yazın sonundan İtibaren Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü12 Haziran 2020 Cuma 17:00
  • Güney’e geçen Kıbrıslı Türk işçiler için Rum İşverenler'den girişim12 Haziran 2020 Cuma 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti