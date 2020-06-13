Amcaoğlu:İkinci önlem paketinde maddeden çok içerik önemlidir

“ÖNLEM PAKETİ DAHA YOĞUNLAŞMIŞ, SIKINTILARA DEVA OLABİLECEK”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, İkinci Ekonomik Önlem Paketine son şeklini vermek amacıyla bugün toplantı yapılacağını ve hafta başı da Bakanlar Kurulu’nda madde madde ele alınacağını söyledi.

“İŞSİZLİK RAKAMLARININ YUKARIYA ÇIKMAMASI İÇİN DİKKATLE VE ÖZENLE ÇALIŞIYORUZ”

“BAZI ÖNLEMLER REEL SEKTÖRDE YAŞANAN SIKIŞIKLIĞIN AŞILMASI İLE ALAKALI ARALIK AYINA KADAR ÖNGÖRÜLEBİLECEK”

Amcaoğlu, “Reel sektöre ciddi bir açılım yapmazsak ve sadece kamuda çalışan, kamudan emekli olan, kamuda işçi, memur olarak hayatını idame ettirmek için emek sarf eden, engelli maaşı alan, sosyal yardım maaşı alan yaklaşık 47 bin kusur kişiden bahsetmiyoruz.

113 bin kişi özel sektör tarafında, sosyal sigorta mükellefi olanların da haklarının devamı o aktüeryal dengenin çalışabilmesi, hayatını idame ettirebilmesi ile ilgili sistemin içerisinde kalabilmesi, işsizlik rakamlarının yukarıya çıkmaması için dikkatle ve özenle çalışıyoruz. Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirebilmek için işte ikinci önlemler paketinin son şeklini getirmekle ilgili bugün saat 12.00’de toplantıya başlıyoruz.

Bugünkü toplantıda İkinci Önlemler Paketi illaki Bakanlar Kurulu’nun bilgisine gelecek şekle getirilecek. Evet Bakanlar Kurulu’nda da bunları tek tek madde madde tartışacağız. Yine hükümetin üstlendiği vizyona göre bunu şekillendirme noktasında adımlar atacağız. Buradaki en önemli anekdot reel sektörün ön plana çıkarak, reel sektörde yaşanan sıkışıklığın aşılması ile alakalı Aralık ayına kadar öngörülebilecek olan bazı önlemlerin açıklanması olacaktır. İkinci Önlem Paketi daha yoğunlaşmış, sıkıntılara deva olabilecek şekilde olacaktır”dedi.

Savurgan davranmadıklarını ifade eden Amcaoğlu, her sektörden gelen talepleri, ellerindeki imkanlara göre bakıp genele şamil olması kaydıyla değerlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

“ÖZEL SEKTÖRDEKİ TÜM MÜKELLEFLERİN SİSTEM İÇERİSİNDE DEVAMININ SAĞLANABİLMESİ YÖNÜNDE ÇALIŞMA YAPMALIYIZ”

Bakan Amacoğlu, “Özel sektördeki tüm mükelleflerin sistem içerisinde devamının sağlanabilmesi ile alakalı çalışmalar yapmak zorundayız. Aksi takdirde günü gerçekten kaçırıp, o bize gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nden hem kamu maliyesine katkılar anlamındaki 1 Milyar 150 milyon TL’yi, hem savunma başlığı altındaki 650 Milyonu, Taşınmaz Mal Komisyonuna gelecek olan 100 Milyonu, Alt yapılara gelecek olan 245 Milyonu, reel sektöre aktarılacak olanları dikkatli şekilde kullanma şansını kaybederiz.

Ve ülkenin belki de yarısından çoğunu önemli bir sıkıntı ile baş başa bırakabiliriz. İtina ile çalışıyoruz. Yani kredisini daha önce almış olanın kredisini yeniden yapılandırılması, yeni krediye ulaşabilmesi, tüketici kredisine rahatlıkla ulaşılabilmesi, düşük faizle bunlara ulaşılabilmesi, ödeneksiz o vadelerin uzatılmış şekli ile yine kredi vadelerinin daha uzun dilimlere, geniş dilimlere yayılabilmesini sağlamak zorundayız.

Belli sektörlere maaş desteği de evet devam edecek”diye konuştu.

Amcaoğlu konuşmasında şu ifadelere de yer verdi;

“Eğer bugün küçüçük teşvikleri gözden kaçırırsanız, küçüçük dokunuşları yapmaktan geri durursanız tereddüt edip tasarruf edeceğim diyerek ekonomideki en önemli çarkları çevirebilecek olan turizmi ve yüksek eğitimi gözden kaçırsanız en önemli öğeleri de kaderi ile baş başa bırakmış olursunuz”….

“HEDEFİMİZ GENEL ANLAMDA KAMUDAKİ SIKIŞIKLIĞI ORTADAN KALDIRMAK”

“REEL SEKTÖRE DESTEKLERİ, TEŞVİKLERİ HAYATINI İDAME ETTİREBİLMESİ ANLAMINDA DİKKATLİ ŞEKİLDE YAPMAK”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, İkinci Ekonomik Önlem Paketinde hedeflenenin ne olduğunu ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Hedefimiz genel anlamda kamudaki sıkışıklığı ortadan kaldırıp, kamunun maaş ödemelerini gününde yapabilme bunun yanında özel sektör tarafından almış olduğu mal ve hizmet bedellerini gününde ödeyebilme. Müteahitllik hizmetlerinde hak edişleri tam anlamıyla ödeyebilmenin yanında aynı zamanda özel sektöre, reel sektöre de destekleri, teşvikleri hayatını idame ettirebilmesi anlamında dikkatli şekilde yapmaktan başka birşey değildir. Burada biz de biliyoruz bazı sektörlerin bu konuda yaşanan pandemiden dolayı almış olduğu yaraların diğer sektörlere göre çok daha farklı çok daha acıtan bir şekilde olduğunu.

Yani bugün toplu taşımacılığın yaşadığı sıkıntıları biz bilmiyor muyuz? Toplu taşımacılık için önereceklerimizi bizler bilmiyor muyuz? Genele şamil elimizdeki finansal kaynaklardan bunları finanse edebilecek bir şekilde önerilerimizi sunuyoruz”.

“19 CASINO YAKLAŞIK 3 MİLYON 200 BİN EUROLUK İMTİYAZ ÜCRETİ VE STOPAJI DEVLETİN KASASINA YATIRDI”

Olgun Amcaoğlu, 19 tane casino işletmesinin imtiyaz ücretini, stopaj ile ilgili mükellefiyetlerini gecikme zamları ile birlikte yerine getirdiğini de söyledi.

Amcaoğlu, “ 19 casino yaklaşık 3 Milyon 200 bin Euroluk imtiyaz ücreti ve stopajı devletin kasalarına yatırmış durumdadır” dedi.

“TÜRKİYE’DEN ŞUAN GELEN BİR FİNANSAL KAYNAK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bakan Amcaoğlu, “Türkiye’den şuan gelen bir finansal kaynak söz konusu değil. Tabi ki imzalanmış olan 2 Milyar 288 Milyon TL’lik bir kaynaktan bahsediyoruz. Elbetteki bunlar nasıl ki biz bu ayın 5’inde bir önceki gerçekleşmelerimizi bitirip, tamamlayıp raporumuzu bundan sonraki süreçte Haziran ayındaki ihtiyacımız olabilecek olan planı, programı yapıp Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ilettik. Evet onlar da bunları akabinde çalışmalarını bitirdiklerini biliyorum. Çok yakın bir bir tarihte ülkemize Haziran ayında gelmesi muhtemel kaynaklar ulaşacaktır” dedi.

“KULLANDIĞIMIZ ENFLASYON SEPETİ BİZİM İHTİYAÇLARIMIZA CEVAP VERMİYOR”

Bir soru üzerine Amcaoğlu kullanılan enflasyon sepetinin ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini de söyledi.

Olgun Amcaopğlu “Kendi kullandığımız enflasyon sepeti bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor. O yaşadığımız hayat pahalılığının tespit edilmesindeki sıkıntıların aşılması ile alakalı ihtiyacımıza cevap vermiyor.

Elbette ki biliyorum bir enflasyon sepetinin çalışması ve sonuçlanması için 3 yıla ihtiyaç vardır. Şuanki durumda hem kamu maliyesini zarara sokarsınız hem de kendi insanınızın o ihtiyacı olan enflasyon oranlarındaki güncellenme şansı elde edecek olan gelirlerine bir anlam katamazsınız. Bugün baktığımızda yüzde 1’nin karşılığı sadece bütçeye yansıması en az 55-60 Milyonluk bir kamu maliyesindeki açığa cevap veremeyecek sıkıntıya sebebiyet veriyorsunuz” dedi.