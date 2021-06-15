Amelia Earhart ve Fred Noonan'ı Mektupları 84 Yıl Sonra Bulundu

Atlas Okyanusu’nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot olan ABD’li Amelia Earhart’ın, meslektaşı Fred Noonan ile 1937’de çıktığı ve uçaklarının kayıplara karışmasıyla sonuçlanan dünya turuna dair mektuplar ortaya çıktı.

ABD’li Hunter Person, Fred Noonan’ın arkadaşı olan büyükbabasına yazılmış 4 mektubu annesinin evinde buldu.

17 sayfalık mektup, ikilinin Pasifik Okyanusu üzerindeyken son telsiz aramasını yayımlamasından 8 gün önce postalandı.



23 Haziran 1937’de Endonezya’dan ABD’ye gönderilen mektup, Amilia Earhart ve Fred Noonan’ın yolculukları boyunca yaşadıklarını anlatıyor.



Earhart ve Noonan, 1937’de ABD’den Güney Amerika’ya, Afrika’ya ve Güney Asya’ya uçtu. Sonra Papua Yeni Gine’den ayrıldılar ve yakıt ikmali için 2 Temmuz 1937’de Howland Adası’nda durmayı planladılar.

Ama onlardan bir daha haber alınamadı. Mektubun, uçaklarının enkazı bulunamayan ikilinin kayboluşuna’ ışık tutabileceği belirtildi. Heart kaybolduğunda 40, Noonan ise 44 yaşındaydı.