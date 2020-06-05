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Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sinavlari Tarihleri Yeniden Düzenlendi

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Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sinavlari Tarihleri Yeniden Düzenlendi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sinavlari Tarihleri Yeniden Düzenlendi

 Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi giriş sınavlarının daha önce duyurulan tarihleri değişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi giriş sınavları tarihlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Yeni düzenlemeye göre, sınav kayıt işlemleri 4-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Daha önce 6 - 8 Temmuz olarak açıklanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne giriş sınavları için yapılan yeni düzenleme şöyle:

“Sınav Kayıt İşlemleri: 4-19 Haziran 2020 (Perşembe-Cuma), Yetenek Sınavlarına Yönelik Kurs Çalışmaları: 22-23 Haziran 2020 (Pazartesi-Salı), 6. ve 9. Sınıflara Giriş Akademik Sınavı (I. Oturum): 24 Haziran 2020 Çarşamba, 6. Sınıflara Giriş Yetenek Sınavı (II. Oturum): 25 Haziran 2020 Perşembe, 9. Sınıflara Giriş Yetenek Sınavı (II. Oturum): 26 Haziran 2020 Cuma.”

Sınav sonuçları 26 Haziran Cuma ilan edilecek.

Sınav kayıt işlemleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sayfasındaki “Sınav Başvuruları” bölümünden online olarak yapılmaya başlandı.

Sınavla ilgili sorular için mebnet.net adresinde sınav kılavuzunu inceledikten sonra Whatsapp destek hattı (0539 108 63 33) veya mesai saatleri içerisinde (0392) 600 18 40 numaralı telefon aranabilecek.

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