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SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Anastasiades: Kıbrıs’ın Türkiye’nin himayesine girmesini kabul etmeyeceğim

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Anastasiades, “İktidarda olduğum veya insanların emrine hizmet ettiğim sürece, Kıbrıs'ın, Türkiye'nin himayesine girmesini kabul etmeyeceğim ve bunun için tüm gücümle mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.
Anastasiades: Kıbrıs’ın Türkiye’nin himayesine girmesini kabul etmeyeceğim

Nikos Anastasiades, “İktidarda olduğum veya insanların emrine hizmet ettiğim sürece, Kıbrıs’ın, Türkiye’nin himayesine girmesini kabul etmeyeceğim ve bunun için tüm gücümle mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

Salı akşamı düzenlenen bir tören sırasında konuşan Nikos Anastasiades, Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıs Rum tarafının öncelliği olduğuna işaret etti. “Amacımız Kıbrıs ve geniş bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasıdır” dedi.

Anastasiades, Nisan ayında Cenevre’de düzenlenen Kıbrıs için gayri resmi konferans sırasında Kıbrıs Rum tarafının siyasi iradesi ve niyetinin teyit edildiğini ifade ederek, “BM Genel Sekreteri’ne yapıcı bir diyaloğa katılma konusunda hazırlığımızı ve kararlığımızı yineledik” dedi.

BM karar ve ilkelerine, AB ilke ve değerlerine saygı duyan ve yönlendirilen bir diyalog sağlanmasının önemine işaret eden Nikos Anastasiades, işlevsel ve yaşayabilir bir devletin oluşturulması amacıyla insan haklarına saygı duyan bir diyalog olması gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ve Türkiye’nin tüm davranışından kaynaklanan tehlike ve zorlukların bilincinde olduğunu ifade eden Anastasiades, ancak Birleşmiş Milletler’in, Avrupa Birliği’nin, yapılan çabaların ve elde edilen ittifakların, “özgürlük güneşinin gecikmeden doğmasına katkıda bulunacağına” inanmak istediğini dile getirdi.

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