Anastasiadis Johnson’u tebrik etti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in İngiltere Başbakanlığı görevini üstlenen Boris Johnson’a tebrik mesajı gönderdiğini ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemleri konusunda desteğini istediğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis mesajında, iki ülke arasındaki çok güçlü tarihi bağlara vurgu yaptı ve İngiliz hükümetiyle yakın işbirliği yönündeki arzusunu dile getirdi.