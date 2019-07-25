  • BIST 103.395
  • Altın 262,534
  • Dolar 5,7264
  • Euro 6,3783
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Anastasiadis Johnson’u tebrik etti

» »
Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiltere Başbakanlığı görevini üstlenen Boris Johnson’a tebrik mesajı gönderdi.
Anastasiadis Johnson’u tebrik etti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in İngiltere Başbakanlığı görevini üstlenen Boris Johnson’a tebrik mesajı gönderdiğini ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemleri konusunda desteğini istediğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis mesajında, iki ülke arasındaki çok güçlü tarihi bağlara vurgu yaptı ve İngiliz hükümetiyle yakın işbirliği yönündeki arzusunu dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enerji konusu liderler görüşmesinde gündeme gelecek... Lacroix adaya geldi24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:49
  • “Kıbrıslı Türklere ek garantiler”24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:47
  • Çavuşoğlu’nun açıklamaları Rum basınında23 Temmuz 2019 Salı 16:40
  • "BM Barış Gücü karar taslağını “iyileştirme” çabalarında zorluklar"23 Temmuz 2019 Salı 16:38
  • EDEK’ten ELAM’a “ucuz vatanseverlik” suçlaması23 Temmuz 2019 Salı 13:15
  • “Ercan’a acil iniş yapan THY uçağının direkt uçuşunu engellediler”23 Temmuz 2019 Salı 13:12
  • “Fatih destekçi kaybetti ve gecikecek” iddiası23 Temmuz 2019 Salı 13:09
  • Tornaridis, Cosac toplantısında konuştu: “Kıbrıs’ın işgali barışı sabote ediyor”23 Temmuz 2019 Salı 13:08
  • 'Gemi Kurtaran'ın KKTC’ye devri ve Oktay’ın konuşması Rum basınında22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55
  • Yeni Yunan Hükümeti programında Kıbrıs sorunu dışarda bırakıldı22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti