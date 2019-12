Anastasiadis'ten Lahey girişimi

Nikos Anastasiadis “Lahey Adalet Divanı’na başvurarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını korumayı amaçladıklarını” söyledi.



Güneydeki haber kaynaklarına göre Anastasiadis, bugün Lefkoşa’da gerçekleştirilen Enerji Sempozyumuna gelişinde, gazetecilerin Kıbrıs’ Cumhuriyeti'nin, Türkiye’yle olan anlaşmazlık konusunda Lahey Adalet Divanına başvuruda bulunmaktaki niyetinin ne olduğu sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “Lahey Adalet Divanı’na başvurarak, egemenlik haklarını korumayı amaçladıklarını, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu ve her uluslararası örgütü kullanacaklarını söylediklerini” vurguladı.



Anastasiadis açıklamasında “Lahey Adalet Divanına başvuru yapılmasının amacı da budur. Tabii ki ortaya zorluklar da çıkabilir” ifadelerini de kullandı.



Bir gazetecinin konuyla ilgili bir sorusu üzerine ise Anastasiadis “bir ülkenin Lahey Adalet Divanına başvuruda bulunma konusundaki niyetinin bildirildiği bir prosedür var.

Atina’daki Türkiye Büyükelçiliğine yönelik ilgili bir bildirimde bulunma konusunda hareket ettik. Kabul edilmedi. Başka bir yolla gönderildi. Bunun alındığına dair bir kanıt var. Bu da bize başvuruda bulunma hakkı veriyor” ifadelerini kullandı.