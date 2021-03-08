Angolemli: “Vakıflar çalışsın, Evkaf kendine gelmeli, nerede malımız varsa bunun kaydını almalıdır”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli konuşmasına, eşitlik mücadelesinde kadınların yanlarında olduklarını belirterek başladı.

Daha sonra Güney’e giden hasta ve işçilerin bir kısmına 3 günde bir kısmına 7 günde bir PCR şartı konduğunu söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Tasarının pandemiyi değil, öncesini de kapsadığını söyleyen Angolemli, “Nereden icabet etti bu?” diye sordu.

Vakıflar İdaresi çalışanlarının maaşlarını devletin ödediğini dile getiren Angolemli, bu yapılanın devletin vergi affına benzediğini kaydetti.

Pandemi öncesi kiralarını bir tamam ödeyenler olduğunu, bu tasarıyla pandemi öncesinde de kiralarını ödemeyenlerin mükafatlandırıldığını kaydeden Hüseyin Angolemli, Türkiye ile imzalanan protokolde Vakıflar’ın adının geçtiğini söyledi, “Demek Vakıflar iyi yönetilmiyor” dedi.

“Vakıflar çalışsın, Evkaf kendine gelmeli, nerede malımız varsa bunun kaydını almalıdır” diyen Angolemli, farkındalık yaratmak için bu tasarıya ret oyu vereceklerini söyledi.

Angolemli, kimlerin kiralarını ödemediğini, borçlarının ne kadar olduğunu da sordu.