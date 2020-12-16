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Anne Adaylarına Koronavirüs Konusunda 8 Öneri

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Dünyada her geçen gün daha fazla insanı hasta eden Covid-19, her bireyde farklı sonuçlara yol açabiliyor.
Anne Adaylarına Koronavirüs Konusunda 8 Öneri

Virüsün hamile kadınlar ve anne karnındaki bebekler üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Anne adaylarında endişeye yol açan koronavirüs, SARS enfeksiyonu kadar ağır seyretmemekle beraber, erken doğum riskini artırabiliyor. Enfeksiyonu geçirmiş olan gebeler ile bugüne kadar gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda ise bebeklerde gelişimsel problemler ortaya çıkmadığı görülüyor. Covid-19’a yakalanan anne adaylarının tedavilerinin doktor kontrolünde yürütülmesi gerektiğini belirten Memorial Ankara Hastanesi Perinatoloji ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Karahanoğlu, gebelikte Covid-19’un etkileri ve korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. 

Covid-19 virüsünün gebelik üzerindeki etkisi ilk ortaya çıktığı günden bu yana tedirginlikle takip edilmektedir. Bunun nedeni daha önce karşılaşılan SARS enfeksiyonunun gebelikte çok ağır seyretmesi ve ölümcül sonuçlar doğurmasından kaynaklanmaktadır. Nisan ayının sonunda elde edilen ilk verilere göre Covid-19 virüsünün gebelerde SARS enfeksiyonunda olduğu gibi çok ağır seyretmediği görülürken, bu gebelerin aynı yaş ve özellikteki gebe olmayan bireylere göre bu hastalığı biraz daha ağır geçirdiği tespit edildi.

Erken doğum riskini artırabilir

Hastalık geçtikten sonraki süreçte gebeliğin nasıl ilerleyeceği de merak edilen konular arasındadır.  Bununla ilgili çalışmaların sonuçları ise Eylül ayından sonra yayınlarda yer alırken, açıklanan verilerde Covid-19 enfeksiyonunun erken doğum riskini artırdığı belirlenmektedir. Koronavirüse yakalanan anne adaylarının yüzde 17’sinin, geçirmeyen gebelerin ise yüzde 5’nin erken doğum gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bununla beraber, doğan çocukların yoğun bakım ihtiyacının daha fazla olduğu da ortaya çıkarılan sonuçlar arasında bulunmaktadır.

Anneden bebeğe geçiş riski çok düşük 

Şu ana kadar yayınlanan çalışmalarda bu enfeksiyonu geçirmiş annelerin çocuklarının doğum sonrası gelişimi ile ilgili veriler bulunmamakla birlikte, zaman içinde bu verilerin ortaya çıkması beklenmektedir. Bununla birlikte enfeksiyonu geçirmiş gebelerde yapılan ultrasonografi değerlendirmelerinde bebeklerde gelişimsel problemler tespit edilmezken,  Covid-19’un anneden bebeğe geçiş oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir. 

İlaçlar doktor önerisi ile kullanılmalı

Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ilaçların anne karnındaki bebeğe olan etkileri anne adaylarını endişelendirmektedir. Tedavide kullanılan ilaçların bir kısmı daha önce gebeler üzerinde kullanılan ve çoğunlukla kalıcı olumsuz etkisi saptanmamış ilaçlardır. Ancak Covid -19 tedavisinde yeni kullanılmaya başlanan bazı ilaçların etkisi ile ilgili zaman içinde sonuçlar elde edilmeye başlanacak olmakla birlikte, bu konuda çıkan az sayıda çalışmaya göre herhangi bir olumsuz etki saptanmadığı rapor edilmektedir. Her durumda bu ilaçların doktor tavsiyesi altında ve önerisi doğrultusunda kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.  

Hamileler Covid-19’dan korunmak için gerekli önlemleri almalı

Covid-19 pandemi sürecinde yürütülen aşı çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Aşıların hazır hale gelmesi ve toplumun aşılanması sürecine kadar özellikle hamilelerin enfeksiyondan korunmak için alması gereken tedbirler şu şekildedir: 

 

  1. Enfeksiyondan korunmak için en önemli silahlar arasında yer alan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyulmalıdır
  2. Kalabalık yerlerden uzak durulmalı, ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. 
  3. Gebelikte annenin metabolizmasının hızlanması ve ihtiyaçlarının artması sebebiyle savunma sistemi sağlıklı ve dengeli beslenme ile desteklenmedir. 
  4. Günlük mutlaka taze sebze ve meyve tüketilmeli, haftada iki kez balık yemeye özen gösterilmelidir. 
  5. Fiziksel yönden aktif olunmalı, yürüyüşler ve hafif egzersizler ihmal edilmemelidir.
  6. Bağışıklığı güçlendireceği düşüncesi ile gelişigüzel takviye ürün ve vitamin alımından uzak durulmalıdır.
  7. Uyku süresi ve kalitesine özen gösterilmelidir. 
  8. Doktor kontrolleri aksatılmamalı.
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