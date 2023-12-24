  • BIST 7557.56
  • Altın 1928.852
  • Dolar 29.2043
  • Euro 32.1815
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Annita Dimitriu: Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratmalıyız

»
Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, “Fileleftheros” gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratılması gerektiğini söyledi.
Annita Dimitriu: Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratmalıyız

Fileleftheros gazetesine göre Kıbrıs sorunuyla alakalı bir soru üzerine Dimitriu, kendilerinin; Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratması gerektiğini, vizyona, plana ve doğru stratejik hamlelere, kendilerine yardımcı olacak ülkelerle diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dimitriu, hiçbir fırsatın ellerinden kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini söylerken Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesinin Kıbrıs sorunu için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin temsilci atamasının da belirleyici bir öneme sahip olduğunu belirten Dimitriu, müzakere masasına geri dönme koşullarının oluşturulması ve Crans Montana’da kaldığı yerden müzakerelere devam edilmesi  amacıyla net ve belirgin hedefleme temelinde koordineli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini de söyledi.

Dimitriu açıklaması çerçevesinde ayrıca, “ara bölgede yoğunlaşan Türk provokasyonlarının önlenmesi için görülmemiş bir diplomatik mücadelenin verilmesi gerektiğini” de savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kimliksizler"in mücadelesi, Avrupa Parlamentosu'nun Dilekçeler Komitesi’nde görüşülecek10 Aralık 2023 Pazar 11:53
  • Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın temsilciye resmen onay verdiğini açıkladı09 Aralık 2023 Cumartesi 18:20
  • Erdoğan: Adada kapsamlı çözüme kadar rezervlerin ortak işletimi ve gelir paylaşımını destekliyoruz06 Aralık 2023 Çarşamba 11:17
  • Guterres’in temsilci önerisi Rum basınında: Eski bir dışişleri bakanı…03 Aralık 2023 Pazar 12:23
  • Rum Dışişleri Bakanı Kombos, AB Dışişleri Bakanları telekonferansına katılacak20 Kasım 2023 Pazartesi 11:46
  • Nikos Hristodulidis: Kıbrıs sorunundaki diyaloğun başlaması için her gün çabamızı artırıyoruz20 Kasım 2023 Pazartesi 11:43
  • Hristodulidis müzakereleri canlandırmak için elinden geleni yapacağını kaydetti13 Kasım 2023 Pazartesi 09:51
  • Cumhurbaşkanlığı: Sahadaki gerçeklerden ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha gösterdiler10 Kasım 2023 Cuma 10:14
  • Tatar: “Tamamıyla tarafsız olabilecek bir temsilciyi onaylarız”02 Kasım 2023 Perşembe 09:08
  • Hristodulidis: Müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini araştıracak bir temsilci atanacak25 Ekim 2023 Çarşamba 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti