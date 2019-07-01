Apandist neden patlar?

Apantist neden patlar? Apandist patlamasının nedenleri neler? İşte ciddi sağlık sorunlarına neden olan apandist hakkında tüm merak edilenler!

Midenizin sağ alt tarafında ortaya çıkan ağrıya dikkat! Apantist habercisi olabilir! Patlamasıyla çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan apantist hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki apandisit neden patlar? Apandisit patlamasının belirtileri nelerdir? Apantist nasıl tedavi edilir? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarınız sizler için araştırdık.

APANTİST PATLAMASININ EK ÇOK NEDENİ BULUNMAKTADIR

Apantist organının enfeksiyon kapması ya da şişmeye başlaması çok ciddi sağlık sorunlarının yaşanmasna neden olmaktadır. Patlamasına neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlar; meyve çekirdekleri, zararlı parazitler ve dışkı atıklarının vücuttan atılmaması,sindirim sisteminin enfeksiyon kapması sonucu apandis duvarındaki lenf dokusunun şişmesi, iltihaplı bağırsak hastalıkları ve karın bölgesinin şiddetli darbe alması gibi durumlar apandis organının patlamasına neden olur.

APANDİSİT AĞRISI NASIL ANLAŞILIR?

Apantist ağrısının anlamanın da birçok yolu bulunmaktadır. Bunlar; karnın sağ alt kısmında dokunulduğunda bir şişlik hissi ve ağrı, yürümekte, ayakta durmakta ya da oturmada zorlanma gibi durumlar, uzanarak azalan ağrı ,mide bulantısı gibi durumların yaşanması apandisitin şiştiğine işarettir.

APANDİSİT PATLAMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dışkılama sırasında gaz çıkarma, normal gaz çıkarmada zorlanma, vücut ısınının aniden değişmesine bağlı ateşlenme,idrar yaparken ağrı çekme, karın bölgesinde şişlik ve ağrı,iştah kaybına rağmen artan kusma isteği, mide asidinin yemek borusuna çıkması gibi pek çok belirtisi e bulunmaktadır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Apantist patlaması teşhisi doktor tarafından kan ve idrar testi yapılarak konulmaktadır. Ultrason ile apandisitin şişmesine bakılır. Patlama noktasında olan organa ameliyatlı müdahale edilir. Ameliyat sonrası kişi hemen kendini toplar. Apantistin patlaması sonrası kişiye müdahale edilmezse eğer bu durum vücuttaki diğer organlara zarar verir.