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AP’de yolsuzluktan tutuklanan Eva Kaili’nin yerine yeni başkan yardımcısı seçildi

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Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve AP başkan yardımcılığından alınan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin yerine yeni AP Başkan Yardımcısı Marc Angel oldu.
AP’de yolsuzluktan tutuklanan Eva Kaili’nin yerine yeni başkan yardımcısı seçildi

Kaili’den sonra boşalan 14 AP başkan yardımcılığından biri için Fransa’nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurul oturumunda seçim yapıldı.

Seçimi, Sosyalist ve Demokratlar İttifakı üyesi Lüksemburg milletvekili Marc Angel, geçerli 590 oyun 307’sini alarak kazandı.

Böylece 1984’ten beri ilk kez bir Lüksemburglu milletvekili AP başkan yardımcılığına gelmiş oldu. 2019’da parlamentoya giren Angel, çevirmenlik, felsefe ve turizm eğitimi aldı.

AP’nin önceki başkan yardımcılarından Eva Kaili, Belçika’da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında geçen ay gözaltına alınmış ve tutuklanmış, ardından başkan yardımcılığı görevi sona erdirilmişti.

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