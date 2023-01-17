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AP’deki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme

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İtalyan mahkemesinin, AP'deki yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski AP parlamenteri Panzeri'nin İtalya'da bulunan ve suç ortaklığı suçlaması yöneltilen kızı Silvia Panzeri için Belçika makamlarından gelen iade talebini kabul ettiği bildirildi.
AP’deki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Belçika adli makamlarının yürüttüğü soruşturmanın merkezindeki isim olan eski parlamenter İtalyan Pier Antonio Panzeri’nin suç ortaklığıyla suçlanan kızı Silvia Panzeri hakkında Belçika’nın yaptığı iade talebi bugün Brescia’daki istinaf mahkemesinde karara bağlandı.

Mahkeme heyetinin, daha önce Silvia Panzeri’nin avukatlarının isteği üzerine Belçika’daki cezaevi koşullarının tespit edilmesine yönelik talebi doğrultusunda Belçika makamlarından gelen yanıtı değerlendirdiği ve Silvia Panzeri'nin de bu ülkeye iadesine karar verdiği belirtildi.

Panzeri'nin avukatlarının, Belçika makamlarının sunduğu bilgilerin eski olduğuna dair savunmasının mahkeme heyetince kabul edilmediği ve iade kararının çıktığı basına yansıdı.

Silvia Panzeri, Belçikalı makamların verdiği bilgiler doğrultusunda, 10 Aralık’tan bu yana İtalyan güvenlik güçlerince ev hapsinde tutuluyordu. Belçika’dan geçen ay Silvia Panzeri’nin annesi Maria Dolores Colleoni hakkında da benzer suçlamayla iade talebi gelmiş ve İtalyan mahkemesi bu talebi kabul etmişti.

Ayrıca Bergamo Ön Tetkik Hakimi, Pier Antonio Panzeri ve kızı Silvia'ya ait banka hesaplarının dondurulması yönünde aralıkta karar almıştı.

BELÇİKA’DAKİ SORUŞTURMA

Belçikalı makamların yürüttüğü AP bağlantılı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde 9 Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Gözaltına alınan kişilerin, AP’nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili’nin partneri ve AP’de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar ise iddiaları reddetmişti.

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