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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Apple Card resmen duyuruldu

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Apple Pay’ın 2019’un başından beri 10 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştığını açıklayan Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yenilikçi kart modeli Apple Card’ı duyurdu.
Apple Card resmen duyuruldu

Shiftdelete'in aktardığına göre Apple, duyurduğu yenilikçi kart modeli ile birlikte, insanların kart alışkanlıklarını değiştirmeyi planlıyor.

 

Apple Card, klasik bir kart modelinde olmayacağı belirtilirken kartın üstünde herhangi bir kart numarası vb. bilgiler yer almayacağı bilgisi veriliyor.

Diğer yandan Apple Card ile yapılan her alışverişte yüzde 2 oranında bir geri ödeme olacağı, bu geri ödeme oranının Apple'dan satın alınan ürünlerde ise yüzde 3'e çıkacağı kaydediliyor.

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