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Apple, Fortnite oyunun geliştiricisi Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybetti: App Store dışı ödeme önerisine izin vermek zorunda

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Apple, popüler Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybetti.
Apple, Fortnite oyunun geliştiricisi Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybetti: App Store dışı ödeme önerisine izin vermek zorunda

Apple, popüler Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme Apple'ın, uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara App Store dışından daha ucuza ödeme yapma imkanından bahsetmesine izin vermesi gerektiğine hükmetti.

Kararın ardından Apple hisseleri yüzde 3 değer kaybetti, şirketin değeri milyarlarca dolar azaldı.

Apple daha önce uygulama içinde böyle bir uyarı göstermelerine izin vermiyor ve Apple Store üzerinden oyun geliştiricilerine yapılan ödemelerden yüzde 30'a varan pay alıyordu.

Fortnite oyununda bunun yapılmasının ardından Apple uygulamayı App Store'dan kaldırmış ve Epic Games ile davalık olmuştu.

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