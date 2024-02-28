Apple 'gizli' elektrikli otomobil üretme planını iptal etti

Apple'ın son 10 yıldır "milyarlarca dolar harcayıp en az 2 bin çalışanı görevlendirdiği" elektrikli otomobil üretme planını rafa kaldırdığı bildirildi

Apple'ın son 10 yıldır 'gizli' yatırım yaptığı elektrikli otomobil üretme planını iptal ettiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, şirket yöneticileri bir ekip toplantısı sırasında duyuruyu yaparak bu alanda çalışanların çoğunun üretken yapay zeka alanında görev almaya devam edeceğini söyledi.

Haberde şirketin duyurusunun proje üzerinde çalışan yüzlerce çalışan için sürpriz olduğu ve işten çıkarmaların yaşanabileceği kaydedildi.

Apple'ın Project Titan kod adı altında elektrikli, yarı otonom bir araç geliştirmek için milyarlarca dolar harcadığı belirtiliyor.

Kaynak, yapay zekaya aktarılacak

Apple'ın, kaynaklarının daha fazlasını üretken yapay zeka projeleri üzerinde çalışmaya ayıracağı bildiriliyor.

Apple CEO'su Tim Cook, bu ayın başlarında Apple'ın yapay zeka için "muazzam miktarda zaman ve çaba" harcadığını ve yıl içinde tüketicilere üretken yapay zeka özellikleri sunacağını duyurdu.

Cook, Apple'ın bir otomobil planladığını açıktan söylemedi. Ancak şirket, Lamborghini ve Tesla gibi önemli otomobil şirketlerinden yöneticileri işe almış ve 2019'da da otonom araç girişimi Drive.ai'ı bünyesine katmıştı.

Şirketin elektrikli otomobil planları, 2014 yılında konsepte kaynak ayırmaya başlamasından bu yana defalarca değişti. Bu alanda yaklaşık 2 bin çalışanın görev aldığı ifade edildi.

Bu yılın başında Apple'ın otomobil için öngördüğü çıkış tarihinin en erken 2028 yılına kadar ertelendiği bildirilmişti.

Apple, 2016'daki yeniden yapılanmada projeyle bağlantılı düzinelerce çalışanını işten çıkarmıştı. Projeden sorumlu kilit yönetici de 2021 yılında Ford'a transfer oldu.

Apple ayrıca otomobille ilgili hedeflerini de azaltarak, tamamen otonom bir araçtan Tesla'nın otomobilleri gibi bazı otonom sürüş özelliklerine sahip bir araca geçiş yapmıştı.

Şirketin daha önce de direksiyon simidi olmayan ve tamamen sürücüsüz bir otomobil geliştirmeyi planladığı belirtilmişti.