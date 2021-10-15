Apple Glass için acele etmeyecek

Teknoloji gündemine yabancı olmayanların da bildiği üzere, uzun süredir Apple’ın ilk akıllı gözlüğünü çıkaracağına ilişkin pek çok dedikodu var. Aslında Tim Cook da yaptığı bazı açıklamalarla bu söylemleri doğrulamıştı. Fakat şimdiye kadar somut bir adım göremedik.

Hatırlanacağı üzere ilk ciddi akıllı gözlük girişimi Google’dan gelmişti. Hatta Google bu konuda önemli adımlar atmış, somut ürünler de ortaya koymuştu. Fakat sonrasında bu proje rafa kaldırıldı. Şimdi ise Xiaomi’nin bu konuda ciddi adımlar attığını biliyoruz.

Lakin genel beklenti Apple’ın ne yapacağı. Zira lidar ve benzeri teknolojilerle donatılması beklenen Apple Glass muhtemelen rakipsiz olacak.

Pek çok kullanıcı Apple Glass için sabırsızlansa da Cupertino merkezli şirketin yetkilileri, günümüz teknolojisinin hala bu gözlük için yeterli olmadığı konusunda hem fikirler.

Apple’a yakınlığı ile tanının Ming Chi Kuo, Apple’ın yönetim kurulundaki pek çok ismin şimdilik Apple Glass’a sıcak bakmadığını belirtiyor. Bu isimlerin başında da Tim Cook geliyormuş.

Yani kısa vadede Apple Glass’ı görmek pek de mümkün olmayacak diyebiliriz. Tabi ki Apple bir sürpriz yapıp önümüzdeki yıl ilk akıllı gözlüğünü çıkartırsa buna bir itirazımız olmayacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Sonuçta söz konusu Apple olduğunda ne olacağını kestirmek kolay olmuyor.