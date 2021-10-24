Apple patent ihlali nedeniyle zor durumda kaldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple patent ihlali sebebiyle düzenli olarak dava süreci atlatıyor. Kimi zaman kendisi patent davası açarken bazen ona karşı patent davası açılıyor.

Kısacası bu markanın patentler ile büyük bir sorunu var diyebiliriz. Bu seferki problem Parus holding ile yaşandı. ABD Federal Bölge Mahkemesi’nde yeni bir dava süreci başladı.

Ses tarama ve cihaz kontrol teknolojisi patentleri nedeniyle dava açılan Apple bu defa işin içinden zor çıkacak gibi görünüyor. Bu davanın ana konusu 6,721,705 ve 8,185,402 numaralı ABD patentleri oldu.

Ortaya çıkan son detaylara göre bu patent devir yoluyla Parus şirketine verilmişti. Esas sorun ise burada Siri kullanımı oldu. Şirkete göre Siri kullanılarak internet web sitelerinde gezinmek kendilerine ait olan bir fikir. Bu fikri Apple haksız bir şekilde kullandı.

Açılan davaya bakıldığında ihlalin kasıtlı olduğu iddia ediliyor. Böylece şirket için 3 kat tazminat alma ihtimali ortaya çıktı. Ayrıca avukat masraflarının ödenmesi ve Parus patentlerini kullanmaktan men edilmesi gibi bazı talepler yer alıyor. Kısacası Apple için biraz zorlayıcı bir dava olduğunu söyleyebiliriz. Apple patent ihlali işleri kötü etkiliyor.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin Patent Deneme ve Temyiz Kurulu bünyesinde Parus önemli bir zafer elde etmişti.