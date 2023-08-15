Apple Watch ‘büyük bir tasarım süreci’nden geçiyor

Apple, yeni akıllı saatinin (Apple Watch) kasasını küçültmek için cihaza manyetik saat bandı eklemeyi planlarken, mikroLED ekran ve tansiyon sensörünün de yeni modelde yer alacağı belirtiliyor.

Bloomberg’ün haberine göre Apple, uzun süre sonra Apple Watch’larda ilk büyük tasarımına hazırlanıyor. Apple’ın 2024’ün sonlarında ya da 2025’in başlarında çıkarması beklenen Apple Watch X’e manyetik saat bandı bağlantı, tansiyon sensörü ve bir mikroLed ekran eklemeyi amaçlıyor.

Şimdiye kadarki tüm Apple Watch’ların eski mekanik ataşmanları, müşterilerin eski kayışlarını yıllarca yeniden kullanmalarına olanak sağlıyordu. Bloomberg’ün haberine göreyse bu durum şirketin giyilebilir cihazı küçültmek, pili ve dahili bileşenleri güçlendirmek için kullanabileceği alanı tüketiyor.

Haberde ayrıca cihazın daha hızlı bir işlemciye sahip olacağı belirtildi.