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Ara Bölgede mülteci sorunu: BM, Güney Kıbrıs'ın tutumundan kaygılı

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ara bölgede mahsur kalan mültecilere yönelik Güney Kıbrıs'ın tutumundan dolayı kaygılı olduğunu ve mültecilerin zor şartlarda olduğunu vurguladı.
Ara Bölgede mülteci sorunu: BM, Güney Kıbrıs'ın tutumundan kaygılı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ara bölge olarak da bilinen; Yeşil Hat’ta zor koşullar altında mahsur kalan 31 mülteci hakkında açıklama yaptı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, yapılan açıklamada, mülteciler için endişeli olduklarını belirterek Güney Kıbrıs’ın tutumundan dolayı kaygılı olduklarını ifade etti.

MÜLTECİLER ARASINDA ÇOCUKLAR VE KADINLAR DA VAR…

Ara bölgenin güvenliğini sağlamanın en büyük öncelikleri arasında olduğunu belirten UNHCR, mülteciler arasında birçok çocuk ve kadın da olduğunun altını çizdi.

‘ACİL İNSANİ YARDIM’ ÇAĞRISI…

Mültecilerin zorlu koşullar altında kaldıklarının altını çizen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, gıda, su, barınak ve acil tıbbi yardım dahil olmak üzere ‘acil insani yardım’ çağrısı yaptı.

ULUSLARARASI HUKUK HATIRLATILDI…

Ara bölgedeki mülteciler ile ilgili ciddi kaygıları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Yeşil Hat’ta mahsur kalan mültecilere uluslararası hukukta yer alan sığınmacı şartlarının uygulanması gerektiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yaşanan soruna çözüm bulmak adına Güney Kıbrıs’a kaygılarını iletti.

MÜLTECİLER ABD’NİN DE GÜNDEMİNDE…

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayın yapan New York Times gazetesi (NYT), KKTC’den Güney Kıbrıs’a a geçmeye çalışan 31 mültecinin Yeşil Hat'ta sıkıştığını gündemine taşıdı. Gazetenin aktardığına göre mültecilerden 13'ü Suriyeli, geri kalanlarsa Ortadoğu, Afrika ve Asya'daki ülkelerden. 

New York Times, KKTC’den yürüyerek Avrupa Birliği’ne (AB) üye Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen mültecilerin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat'ta sıkışıp kaldığını yazdı. 

Mültecilerin, 180 kilometrelik hattın farklı yerlerinde çadırlarda kaldığı belirtildi.

Gazete, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in, geçen hafta salı günü yaptığı açıklamada, hattaki mültecilere insani yardım sağlayacaklarını fakat giriş izni vermeyeceklerini açıklamasına da yer verdi. 

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