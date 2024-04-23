Araç kullanma yetkisi yoktu, bisikletliye çarptı!

Karşıyaka Güzelyalı caddesi üzerinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.F mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sertu Topal olayla ilgili bulguları aktardı.

Topal 22 Nisan 2024 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Karşıyaka’da Güzelyalı caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden ve Girne’de turist olarak ikamet eden zanlı İ.F'nin adına kayıtlı olamayan ve kullanma yetkisi ve sigortası olmayan yönetimindeki ZUB 614 plakalı Toyota marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru bisiklet ile seyreden Karmi’de sakin Martin Derbyshire yönetimindeki bisiklete, aracının sol yan kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis meydana gelen kaza sonucu yaralanan Martin Derbyshire, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilk yardım tedavisinde sağ kalça kırığı tespit edilmiş olup, ortopedi servisinde müşahede altına alındığını hayati tehlikesinin şimdilik olmadığı ancak ameliyat istemesi durumu oluşa bileceğini mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonrası araç sürücü zanlı İbrahim Filiz’in tutuklandığı, ZUB 614 plakalı aracın başkası adına kiralandığı ve zanlının kullanma yetkisi olmadığı ayrıca sigortanın kapsamadığını belirtti.

Polis memuru Topal aktarmış olduğu olgular ışığında müştekinin de sağlık durumunun netleşmesi açısında ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verile şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.