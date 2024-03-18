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Araçta uyuşturucu madde: Suçlarını kabul ettiler...

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Güzelyurt'ta meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma meseleleri ile ilgili tutuklanan A.H ve M.T Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Araçta uyuşturucu madde: Suçlarını kabul ettiler...

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Önerem olguları aktardı.

Polis, 16 Mart 2024 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde yapılan trafik kontrolü esnasında kontrol için durdurulan A.H yönetimindeki LL 018 plakalı araçta Güzelyurt Trafik personeli tarafından yapılan arama neticesinde aracın sol on yolcu koltuğu altındaki pas pas üzerinde naylon poşet içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine naylon poşet içerisinde bulunan yaklaşık 300 miligram ağırlığında bonzai türlü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı A.H'nin ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, aynı gün zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalar neticesinde herhangi bir kanunsuz nesneye rastlanmadığını belirtti.

Polis, incelenmesi gereken kamera kayıtları ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu dile getirdi.

Polis, ayrıca meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen bir şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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