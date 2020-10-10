  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1915 test yapıldı, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Aralıklı Dişlere Son Veren Uygulama !

» »
Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Bonding tedavisi hafif düzensiz dişlerde Porselen Lamina tedavisi yerine yapılan dolgu işlemidir.
Aralıklı Dişlere Son Veren Uygulama !

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Bonding tedavisi hafif düzensiz dişlerde Porselen Lamina tedavisi yerine yapılan dolgu işlemidir. Dişlerin sadece ön yüzüne yapılan bu işlem, dişleri aşındırmadan, özel diş renginde olan, estetik kompozit ile yapılan bir dolgu türüdür. Dolgu ile Bonding materyal olarak yakın ama farklı işlemler. Bonding, kelime anlamı olarak bağlanma demek. Diş Hekimi de aslında dolguyu dişinize bir nevi bağladığı için Bonding kelimesi yaygınlaştı. Bonding sırasında uygun diş renginize göre dolgular seçilir ve dişlerinize uygulanır. Bondingdişlerinizi aşındırmadan yapılan ön yüzey dolgusudur” dedi.

Kendi dişleri de olduğu gibi Bonding işlemin ağızda kalma süresinin iyi bir bakıma bağlı olduğunu kaydeden Dt. Uzunpınar, “İyi bir ağız hijyeni uzun ömürlü bir Bonding olmasını sağlar. Diş başına bir Bonding yarım saat diyebiliriz. Kliniğe geldiğinizde öncesi fotoğraflarınız alınır ve Bonding işlemine başlanır. İşlem sırasında yapılacak diş miktarına göre süre değişkenlik gösterir. Bonding sonrası fotoğraflarınız alınır ve işlem biter” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 akciğerin yanı sıra kalp, akciğer, böbrekte de tutunuyor!09 Ekim 2020 Cuma 20:35
  • Mucize olay! İki rahmi iki vajinası olan kadın ikiz doğurdu09 Ekim 2020 Cuma 20:30
  • Biyolojik saat ile sosyal saat arasındaki fark neden olur?09 Ekim 2020 Cuma 20:14
  • Uzmanlardan grip uyarısı: Kalp krizine neden olabilir09 Ekim 2020 Cuma 20:01
  • Beslenme yetersizlikleri kan hastalıklarına neden olabiliyor09 Ekim 2020 Cuma 19:58
  • D vitamini yetersizliği Covid-19’un şiddetini artırıyor09 Ekim 2020 Cuma 14:50
  • Antibiyotik kullanımına dikkat! Yeni bir küresel salgına neden olabilir09 Ekim 2020 Cuma 14:30
  • Her kaşık bal şifa değil hastalık saçıyor. Bayburt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özkan Bayram açıkladı09 Ekim 2020 Cuma 14:10
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 754 bini aştı09 Ekim 2020 Cuma 13:41
  • En sık belirtisi kitleler! 627 bin kişi bu yüzden hayatını kaybetti09 Ekim 2020 Cuma 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti