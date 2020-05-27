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Arap Ülkelerinde Kovid-19'dan Ölüm ve Vaka Sayıları Artmaya Devam Ediyor

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Arap Ülkelerinde Kovid-19'dan Ölüm ve Vaka Sayıları Artmaya Devam Ediyor
Arap Ülkelerinde Kovid-19'dan Ölüm ve Vaka Sayıları Artmaya Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Fas'ta 2, Yemen'de 5 kişi daha hayatını kaybederken, Bahreyn'de vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybının 204'e vaka sayısının 7 bin 577'ye çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 881 olduğu kaydedildi.

YEMEN

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 49'a ulaştığı duyuruldu.

12 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 249'a yükseldiği ülkede, 10 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Söz konusu rakamlar sadece Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgeleri kapsıyor.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 141 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve vaka sayısının 9 bin 366'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 938 kişinin sağlığına kavuştuğu, ülkedeki ölüm vakasının ise son olarak 14 olduğu kaydedildi.

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