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Araştırma: Gençler hibrit çalışma modelini tercih ediyor

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Uluslararası İşletme Okulları Birliği’nin (CEMS) araştırmasına göre, iş gücüne yeni katılan genç profesyonellerin yüzde 61’i hibrit çalışmanın kariyerleri üzerinde olumlu bir etkisi olacağını düşünüyor.
Araştırma: Gençler hibrit çalışma modelini tercih ediyor

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün de üyesi olduğu CEMS’in yeni araştırmasına göre hibrit çalışma (belirli günlerde ofiste, belirli günlerdeyse ofis dışında çalışma şeklinde uygulanan çalışma düzeni) salgından sonra da iş seçimlerine yön verecek gibi görünüyor.

AA’nın aktardığına göre genç profesyoneller hibrit düzenin hayatlarına daha fazla esneklik kattığına inanıyor. Çalışırken seyahat etme özgürlüğüne erişen ve kendilerine değer verildiğini hisseden genç profesyoneller, masraflarının azaldığını, ruh sağlıklarının olumlu yönde etkilendiğini söylüyor.

CEMS’in dünya çapındaki anketine katılan yeni mezunların yüzde 61’i bu görüşleri paylaşırken katılımcıların yüzde 25’iyse hibrit çalışmaya geçişin kariyer beklentileri üzerinde herhangi bir fark yaratmayacağını düşünüyor. Katılımcıların sadece yüzde 14’ü bu etkinin olumsuz olacağını düşündüğünü belirtiyor.

Hibrit çalışmanın ideal iş düzeni olduğunu düşünen genç profesyonellere göre bu düzenlemenin faydaları arasında çalışırken seyahat etme fırsatı bulunuyor böylece hibrit çalışma daha uzun tatiller yerine seyahat ederken çalışma imkanı sunuyor.

Esneklik getiriyor

Hibrit düzende çalışan genç profesyoneller, kendi çalışma programlarını belirleme özgürlüğüne sahip oldukları için işverenlerinin kendilerine güvendiğini ve değer verdiğini hissediyor. Ayrıca, hibrit çalışma, geçmişte erişilemeyen işlere girme anlamında genç profesyonellere yeni bir esneklik getiriyor. Büyük şehirlere yakın daha küçük yerleşim bölgelerinde konaklayan genç profesyoneller para ve zamandan tasarruf edebileceklerini belirtiyor.

Açıklamada gençlerin, hibrit çalışmanın faydaları arasında Hibrit çalışmanın kendini geliştirmek, egzersiz yapmak ve hobilere zaman ayırmak için imkanlar yarattığı ve sosyal anlamda daha fazla zaman geçirebildiği, bunun sağlıkları üzerinde olumlu etki yarattığı ifade ediliyor.

Sürekli yoğun bir ofis ortamında olmak yerine ara ara evden çalışmak, genç profesyonellerin daha iyi odaklanmasına yardımcı oluyor.

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