Araştırma: Hint Okyanusu'nun mercan resifleri çökme riski altında

Artan deniz sıcaklıkları ve aşırı avlanma, Hint Okyanusu'nun batısındaki mercan resiflerini önümüzdeki 50 yıl içinde tamamen çökme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Nature Sustainability dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Afrika'nın doğu kıyılarındaki resifler ile Mauritius ve Seyşeller gibi adalar, acil önlem alınmadığı takdirde yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya.

Araştırma sonucunda, bu bölgedeki tüm resiflerin önümüzdeki onlarca yıl içinde "tam ekosistem çöküşü ve geri dönüşü olmayan hasar" ile karşı karşıya olduğu ve okyanus ısınmasıyla birlikte zaten bazı mercan habitatlarının kritik derecede tehlikede olduğu keşfedildi.

"Resifler çökmeye karşı savunmasız"

Kenya merkezli bir okyanus araştırma enstitüsü olan CORDIO’nun Doğu Afrika Kurucu Direktörü David Obura, "Bulgular oldukça ciddi. Bu resifler çökmeye karşı savunmasız." dedi.

Araştırmacılar, Mauritius, Seyşeller, Komorlar ve Madagaskar gibi ada uluslarını çevreleyen mercan resiflerinin, deniz turizminin yapıldığı bu bölgede, yüksek risk seviyesinde olduğunu bildirdi.

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Mercan resiflerinin kaybı çifte darbe olacak

Mercan resifleri, okyanus tabanının yalnızca yüzde 0,2 gibi küçük bir bölümünü kaplarken, tüm deniz hayvanlarının ve bitkilerinin en az 4'te 1'ine ev sahipliği yapıyor.

Mercan resifleri, deniz ekosistemini sağlamlaştırmanın yanı sıra, fırtına ve kıyı şeridi aşınmasından korunmayı sağlıyor

David Obura, sağlıklı resiflerin "çok değerli" olduğunu ve kaybının "çifte darbe" olacağını söyledi.

Şu ana kadarki en büyük küresel mercan sağlığı araştırması, dinamit balıkçılığının, kirliliğin ve küresel ısınmanın 2009'dan 2018'e kadar dünyadaki mercan resiflerinin yüzde 14'ünü yok ettiğini ortaya koydu.