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Araştırma: Organ naklinde kullanılacak böbreklerin kan grubu değiştirildi

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, nakil için kullanılacak böbreklerdeki kan uyuşmazlığının ortadan kaldırılabileceği açıklandı. Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada bilim insanları, özel bir enzim ile böbrekteki damarları kapla
Araştırma: Organ naklinde kullanılacak böbreklerin kan grubu değiştirildi

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada, organ nakli için kullanılacak böbreklerin kan grubu "0" tipine dönüştürülerek nakil için uygun hale getirilebileceği açıklandı.

Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmanın  nakil yapılması için gereken organın bulunmasını kolaylaştırabileceği ve nakil bekleyen kişiler için umut olabileceği belirtildi.

Kan grupları farklı olan kişilerin birbirlerine böbrek nakli gerçekleştiremediği belirtilen araştırmada, böbreğin kan grubunun 0 tipine dönüştürülmesiyle herhangi bir hastaya naklin mümkün olabileceği aktarıldı.
 

Bilim insanları, kan grubu değiştirilmiş organların yeni kan grubuyla işlevlerini tam olarak yerine getirip getirmediğini görmek, böbreğe herhangi bir zararı olup olmadığını anlamak için daha fazla test yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Çalışmanın önümüzdeki günlerde bilimsel tıp dergisi British Journal of Surgery'de yayımlanmasının beklendiği vurgulandı.

ÖZEL ENZİM KAN GRUBU BELİRTEÇLERİNİ ORTADAN KALDIRDI

Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, böbreğin korunmasına yardımcı olmak amacıyla kanı böbrekten geçirmek için kullanılan bir cihaz yardımıyla özel bir enzimle yüklenmiş kanı donör böbreğinden geçirmeyi başardıklarını söyledi.

Söz konusu özel enzimin böbrekteki damarları kaplayan kan grubu belirteçlerini ortadan kaldırarak kan grubunu etkili bir şekilde 0 tipine dönüştürdü.

Araştırmayı gerçekleştiren doktora öğrencisi Serena MacMillan, "Ortaya çıkan sonucun potansiyel olarak birçok hayatı nasıl etkileyebileceğini düşünmek çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

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