Araştırma sonucu ortaya çıktı! Kanser riskini sıfırlıyor! Tek yapmanız gereken…

Muz yemek; belli kanser türlerinin gelişme riskini azaltıyor. Ancak, küçük bir ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. Kanserden korunmak isteniyorsa muzun yeşilken tüketilmesi gerekiyor. Peki, yeşil muz kansere karşı nasıl koruma sağlıyor? Kanser riskini sıfırlayan besinler hangileri? İşte tespit edilmesi zor olan birçok kansere yakalanma riskini azaltan mucizevi besinler

Yapılan uluslararası araştırmalara göre; düzenli olarak meyve tüketmek, kalıtsal olarak kansere yakalanma riski fazla olan kişilerde, bu riski azaltmaya yardım ediyor. Lynch Sendromu, insanları bir dizi kansere yatkın hale getiren bir sendromdur. Lynch Sendromlu 1000 hastayı inceleyen araştırmada, düzenli olarak dirençli nişasta alımının kanser riski üzerinde önemli bir önleyici etkiye sahip olabileceği bulundu.

YEŞİL MUZ KANSER RİSKİNİ NASIL AZALTIYOR?

Olgun ve yumuşak muz yerine yeşil ve nişastalı muz yemek kanser riskini azaltıyor.

Peki, bu nasıl oluyor? Dirençli nişasta, faydalı bağırsak bakterilerini besleyen karbonhidrat türüdür. Dirençli nişasta, yeşil muzda yüksek miktarda bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre, yeşil muz yiyerek vücudunuzun bazı bölgelerinde oluşabilecek kanser riski yarıdan fazla azaltılabilir.

Cancer Prevention Research dergisinde yayınlanan bu çalışma, Newcastle ve Leeds Üniversitelerindeki uzmanlar tarafından yönetildi.