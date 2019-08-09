Araştırmalara Göre Karanlık Madde, Büyük Patlama’dan Bile Daha Eski

Evrenimizin en gizemli kavramlarından olan karanlık maddeyle ilgili yeni bir ihtimal ileri sürüldü. Karanlık maddenin Büyük Patlama'dan daha önce var olduğunu ileri süren araştırmacılar karanlık maddenin de skaler bir parçacık olabileceğini belirtti.

Araştırmacılara göre evrenin %80'e yakın bir oranını oluşturan karanlık madde, modern fizikte anlaşılması en zor gizemler arasında yer alıyor. Tam olarak ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı konusunda hâlâ soru işaretleri bulunuyor olsa da Johns Hopkins Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma, karanlık maddenin Büyük Patlama'dan önce de var olabileceğini ileri sürdü.

Johns Hopkins Üniversitesi Fizik ve Astronomi bölümünden Tommi Tenkanen, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadelerde bulundu:

"Araştırma, parçacık fiziği ve astronomi arasında yeni bir bağlantıyı keşfetti. Karanlık madde, Büyük Patlama'dan önce var olan yeni parçacıklara sahipse galaksilerin evrene yayılma şekilleri üzerinde de bir etkiye sahiptir. Bu bağlantı, karanlık maddenin kimliğini ortaya çıkarmak için kullanılabilir ve Büyük Patlama öncesi zamanlar hakkında kararlar almamızı sağlayabilir."

Karanlık maddenin köklerine dair çok bir bilgi bulunmasa da astronomlar, karanlık maddenin galaksi ve galaksi kümelerinin oluşumunda hayati bir rol oynadığını belirtti. Bilim insanları, karanlık madde doğrudan gözlemlenemese bile görünebilir nesnelerin evrene uzaya nasıl dağıldığını ve nasıl hareket ettiklerini gözlemleyerek karanlık maddenin varlığını biliyor.

Çok uzun bir süredir karanlık maddenin Büyük Patlama'nın kalıntı maddeleri olduğu düşünülüyordu. Araştırmacılar uzun bir süre boyunca karanlık maddeyi aradı ancak bu zamana kadarki tüm deneysel araştırmalar sonuçsuz kaldı.

Tommi Tenkanen "Karanlık madde gerçekten Büyük Patlama'nın kalıntı maddelerinden olsaydı bilim insanları bu zamana kadar karanlık maddeyi parçacık fiziğindeki deneylerde doğrudan bağlantı kurarak tespit edebilirdi" ifadelerini kullandı.

Basit bir matematiksel çerçeveyi kullanan araştırma, karanlık maddenin Büyük Patlama'dan önce, evrenin büyük bir hızla büyüdüğü kozmik enflasyon adı verilen dönemde üretilmiş olabileceğini ortaya koydu. Hızlı ve sürekli genişlemenin de belirli parçacıkları kopyalama yöntemiyle skalerler adı verilen parçalar ürettiği fikri ortaya atıldı. Şu ana kadar da yalnızca Higgs bozonu ismi verilen skaler parça keşfedildi.

Tommi Tenkanen, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Karanlık maddenin ne olduğunu bilmiyoruz ancak skaler parçacıklarla ilgiliyse Büyük Patlama'dan daha eski olabilir. Matematiksel varsayımlar sonucunda yerçekimi haricinde görünür ve karanlık maddeler arasındaki etkileşimleri varsaymak zorunda değiliz. Karanlık maddenin orada olduğunu biliyoruz."

Karanlık maddenin Büyük Patlama'dan daha önce ortaya çıktığı fikri yeni bir fikir değil. Aradaki tek fark, bundan daha önceki kişilerin argümanlarını destekleyecek bir hesaplamayla gelmemiş olmasıydı. Yeni araştırma, bilim insanlarının karanlık maddenin doğuşu konusundaki en basit matematiksel senaryosu olarak görülebilir. Yeni araştırma, aynı zamanda karanlık maddenin köklerini araştırmak için maddenin evrende dağılırken ardında bıraktığı izi takip etmeyi de öneriyor.