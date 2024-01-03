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Arda Güler'in büyük günü

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk maçına bugün Mallorca karşısında çıkabilir.
Arda Güler'in büyük günü

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, bu akşam Mallorca'yı konuk edecek.

Santiago Bernabeu'daki maçta Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde Arda Güler de forma giyebilir.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Arda Güler konusunda acele etmiyoruz. Çok genç ve parlak bir geleceği var. Yarın verebilirsem, ona süre vereceğim. Eğer veremezsem de bu bir sonraki maçta olacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

21.15'te başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayımlanacak.

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