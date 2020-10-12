Arıklı: UBP'ye kızgınız!

Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, HABER KIBRIS’a yaptığı açıklamada talihsiz bir seçim dönemi yaşandığını kaydederek, “Bizim tarlayı sürmüşler harmanı baya bir dövmüşler” ifadelerini kullandı.

ARIKLI’NIN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Talihsiz bir seçim dönemi yaşadık. Bizim tarlayı sürmüşler harmanı baya bir dövmüşler. Bu durum bizim için çok büyük bir problem. Adayınız karantinada filanca yerde böyle istiyor şansı yok filanca adaya oy verelim diye çok ciddi propaganda yürütüldü. 28 gün sahadan uzak kaldık. Birçok parti yetkilisi karantinadaydı. YSK çok enteresan kararlar verdi. Sosyal medya tek aracım oldu. En kötüsü karantinada 4 bin kadar insan var. Bizim 1600 küsür üyemiz karantinada şuanda. Bunların en azından oy kullanmasını sağlayın. Bu anayasal haklarıdır. Bunlar hasta falan değil. Bu durum bize çok ciddi dezavantaj yarattı. Bu şartlarda yüzde 6 oy bana göre başarı. Buna rağmen yarın akşam MYK’mız toplanacak benim istifamı da değerlendirecek. İstifa benim gündemimde. Bu karımı MYK değerlendirecek. Yüzde 15’lerde oy beklerken yüzde 6 oy aldık. Bu başarı değil. İkinci tura kalan 2 aday var. Çarşamba günü YDP PM toplanacak. Şuanda UBP’nin bizim tabanımızda oynadığı oyundan dolayı saat 19.00’dan itibaren taban UBP ve Ersin Tatar’a kızgın ve kırgın. Çok ciddi tepki gösteriyorlar çünkü kendi UBP’nin doğal tabanına değil de YDP’nin altını oyarak bu neticeyi aldılar. YDP’nin altını oyan bir adaya gönül rahatlığıyla hadi gidip onu destekleyelim demek çok zor. Tabanı nasıl ikna ederiz bilmiyor…