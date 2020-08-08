Arkadaşının parasını çaldı

Girne’de birlikte kaldığı arkadaşının parasını çalan zanlı Uğur Akyol tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ebru Kol olayla ilgili bulguları aktardı. Kol huzurda bulunan zanlı Uğur Akyol’un 27.07.2020 tarihinde Girne'de meydana gelen "İkametgâhtan Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Girne’de birlikte kaldığı arkadaşının parasını çalan zanlı Uğur Akyol tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

YASTIK ALTINDAN ÇALMIŞ

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ebru Kol olayla ilgili bulguları şöyle aktardı.

Kol huzurda bulunan zanlı Uğur Akyol’un 27 Temmuz 2020 tarihinde Girne'de meydana gelen "İkametgâhtan Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi. 27 Temmuz 2020 tarihi, saat 22.35 sıralarında, Girne’de bulunan ve Ezic Restoran’a ait olduğu anlaşılan lojmanda Uğur Akyol birlikte yaşadığı B.A.’nın yastık altında muhafaza ettiği 15 TL ve dolabında sakladığı 50 bin Özbek Som parayı sirkat etti.

KAMERA ELE VERDİ

Polis B.A’nın bahsi geçen ikametgâhta sürekli gerçekleşmeye başlayan hırsızlık olaylarından şüphelenerek yatak odasına kamera koyduğunu belirtti. Zanlının paraları alırken çekilmiş görüntülerinin olduğunu ve B.A’nın şikayetçi olduğunu da ekledi.

ÜLKEDEN ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Akabinde zanlının tespit edilmesi üzerine aleyhine tutuklama emri alındığını ve Liman’dan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktararak ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.