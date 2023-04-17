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Arthur Masuaku, bonservisiyle Beşiktaş’ta

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Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı sol bekin bonservisini aldı.
Arthur Masuaku, bonservisiyle Beşiktaş’ta

Beşiktaş Kulübü, kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku’nun bonservisinin 2 milyon Euro bedelle alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer sürecinin tamamlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“West Ham United FC Kulübü’nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela’nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır.” 

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