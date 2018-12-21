Aşı karşıtı hereketler kızamık vakalarında rekor artışa neden oldu

Özellikle Avrupa'da yükselen aşı karşıtı hareketler kızamık vakalarının son 20 yılın en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu.

Uzmanlar, aşı karşıtı hareketlerin insan hayatını tehdit eder duruma geldiğini ve son 20 yılda kızamık vakalarında ciddi bir artış olduğuğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü verileri Avrupa'da kızamık vakalarının bu yıl 60.000 vakaya ulaşacağını gösteriyor. Bu rakam 2017'nin iki katı ve bu yüzyılın en yüksek seviyesi. Kızamıktan hayatını kaybeden insan sayısının da 2017'ye göre iki kart artıp 72 olduğu belirtiliyor.

Sağlık uzmanları, aşı karşıtlarının kızamık, HPV'nin serviks kanseri, grip ve diğer hastalıklara karşı aşılama oranlarını düşürdüğünü, sosyal medya ile yaydıkları görüşlerin giderek artmakta olduğunu ve sağcı popülistlerin tıbbi otoritelere karşı şüpheyle yaklaştıklarını söylüyor.

Avrupa Birliği sağlık komiseri Vytenis Andriukaitis, popülist politikacıların sorumsuzlukla hareket edip, aşı güvenliği hakkında “sahte haberler” ile şüphe iklimi yarattığını ifade etti.

“Kızamık yüzünden ölmekte olan çocukların varlığı kabul edilemez. 2020 yılına kadar Avrupa’nın kızamıksız olacağına söz verdik. ” diyen Andriukaitis, sadece avrupa değil tüm toplumların risk altında olduğunu sözlerine ekledi.

Küresel aşı ittifakı Gavi'nin başkanı Seth Berkley, şüpheciliğin bir hastalık kadar bulaşıcı olduğununu belirterek şu anda dünyada, kurumların ve gerçeklerin rutin olarak sorgulandığı ve yalana karşı dair istikrarlı bir otorite bulunmadığı için, aşı karşıtı harekete önlem almanın zor olduğunu ifade etti.