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Asım Akansoy: Erdoğan’ın Kıbrıs’ın tanınma çağrısı, iç politikasına yönelik yapılan bir açıklamadır

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Erdoğan, BM'nin 77’nci Genel Kurulu’nda katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında KKTC’nin resmen tanınmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.
Asım Akansoy: Erdoğan’ın Kıbrıs’ın tanınma çağrısı, iç politikasına yönelik yapılan bir açıklamadır

Asım Akansoy, tanınma konusuyla ilgili açıklama yaparak, "Erdoğan’ın Kıbrıs’ın tanınma çağrısı, iç politikasına yönelik, kamuoyuna yapılan bir açıklamadır" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul Salonu'nda “Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz” açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, Kıbrıs sorununda tek çözümün adanın yegane modelinin birleştirilmesi olduğunu ifade ederek, CTP’nin Kıbrıs sorunu ile ilgili tutumunun devam ettiğini ve devam edeceğini söyledi.

Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni siyaset olarak uyguladığı siyasetin “Rauf Raif Denktaş’ın ortaya koyduğu siyaset ile ilgili aynı dedi.

Akansoy, “Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakere sürecinde masaya elimizi güçlendirecek, siyaset ortaya koymalıyız. Müzakere sürecinde Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri çerçevesinde hareket etmeliyiz, parametrelerin dışına çıkmamalıyız aksi halde diğer dünya ülkeleri sizinle temasta bulunmaz” dedi.

“ERDOĞAN TANINMA ÇAĞRISI YAPTI, ERSİN TATAR MECLİS’TE BAMBAŞKA ŞEYLER KONUŞTU“

Akansoy, Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantısını işaret ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Meclis’te Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamayla Erdoğan’ın New York’taki tanınma açıklaması çelişiyor. Erdoğan tanınma çağrısı yaptı, Ersin Tatar bambaşka şeyler konuştu“ dedi.

“TATAR’IN SİYASETİ ELİMİZİ ZAYIFLATIYOR”

Tatar’ın 2020 yılından beri ülkeyi ileri götürmediğini belirten Akansoy, “Türkiye’deki sporcular, Güney Kıbrıs’ta maça çıkabiliyorken, Kıbrıslı Türk sporcular maça çıkamıyor. Tatar’ın siyaseti elimizi zayıflatıyor” ifadelerine yer verdi.

“ERDOĞAN’IN KIBRIS’IN TANINMA ÇAĞRISI, İÇ POLİTİKASINA YÖNELİK KAMUOYUNA YAPILAN BİR AÇIKLAMADIR”

Akansoy, bölgeler sorununun hemen hemen her ülkede olduğunu savunarak, “Uluslararası alanda oluşturulan bir dengeyi bozmak uluslarası alanda kabul görmez” açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın açıklamasına işaret eden Akansoy, “Erdoğan’ın Kıbrıs’ın tanınma çağrısı, iç politikasına yönelik kamuoyuna yapılan bir açıklamadır” dedi.

 

kaynak : kıbrıs postası

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