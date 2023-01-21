Aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç'te Stockholm Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı

Türkiye'den NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'te İslam karşıtı gösterici aşırı sağcı Rasmus Paludan tepkilere rağmen Kuran-ı Kerim yaktı.

Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği yakınında belirlenen alanda planlanan eylem öncesi polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Plauden'in eylemine tepki gösteren bir grup da aynı bölgede toplandı.

Eyleme alanında toplanan basın mensubu sayısının, Kuran-ı Kerim yakılmasına karşı çıkan göstericilerden fazla olması dikkat çekti.

Eylemin yapıldığı bölgede gazetecilere konuşan Paludan, "şiddete karşı" olduğunu belirterek, kendisine "aşırı sağcı" denmesini de kabul etmediğini söyledi. Paludan, "Danimarka ve İsveç anayasalarına uyulması gerektiğini düşünmek aşırı sağcı olmak değildir." dedi.

Paludan, bölgede toplanan karşıt göstericilerin protestolarıyla ilgili ise "Eğer ifade özgürlüğünün olması gerektiğini düşünmüyorsanız, o zaman başka bir yerde yaşayabilirsiniz" diye konuştu.

İsveç basınına konuşan İsveç Dışişleri Bakanı, söz konusu eylemi "demokrasimizin bir parçası" olarak nitelendirdi.

Türkiye, söz konusu eylemin yasaklanması için diplomatik girişimlerde bulundu ancak sonuç alınamadı.

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşlığına da sahip olan Paludan, daha önce hem Danimarka'da hem de İsveç'te benzer protestolar düzenlemiş ve bunlardan bazıları karşıt gösterilere yol açarak şiddet olaylarına sebep olmuştu.

İsveç polisinin eyleme izin vermesinin ardından, Türkiye'den çok sayıda siyasetçi karar tepki göstererek durumu kınadı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar da İsveçli meslektaşı ile Türkiye'de yapacağı görüşmeyi eylem nedeniyle iptal etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO üyeliği için başvuran Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin onayını bekliyor. Türkiye 'terör örgütlerine' destek verdikleri gerekçesiyle bu iki ülkenin başvurusunu henüz onaylamadı. Ancak ABD'den F-16 alımları başta olmak üzere Batılı ülkeler, iki İskandinav ülkeye son onayı vermesi için Ankara'ya baskı uyguluyor.