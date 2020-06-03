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Askerliğini tamamlayan TC vatandaşları için bugün 8 sefer yapılıyor

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Askerliğini tamamlayan TC vatandaşları için bugün 8 sefer yapılıyor
Askerliğini tamamlayan TC vatandaşları için bugün 8 sefer yapılıyor

Vatani görevini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapan ve terhis olan ancak pandemi nedeni ile memleketlerine dönemeyen Türkiye vatandaşları; Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlediği “tahliye” seferleri ile Türkiye’ye götürülüyor.

 

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den  BRT Muhabirinin aldığı bilgiye göre bugün gün boyu 8 tahliye seferleri yapılacak…

Türkiye’den gelen boş uçaklarla terhis olan Türkiye uyruklu vatandaşların memleketlerine taşındığını kaydeden Sofi, bu seferler dışında ülkeye kimsenin giriş yapmadığını anımsattı…

Öte yandan, İngiltere’de bulunan ve olağan ikameti KKTC’de olan vatandaşların ülkeye taşıyacak ilk uçak da 5 Haziran Cuma günü Ercan Havalimanı’na inecek.

Mustafa Sofi, 5 Haziran, 11 Haziran ve 17 Haziran olmak üzere 3 tane uçuş ayarlandığını kaydederek, yurt dışında olan ve olağan ikameti KKTC’de bulunan Kıbrıslı Türkleri taşıyacak ilk uçağın 5 Haziran Cuma günü saat 13.30’da havalanacağını belirtti.

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