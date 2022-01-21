  • BIST 2.015,28
  • Altın 786.66647
  • Dolar 13.4013
  • Euro 15.2111
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Asya Bebeğin Durumu İyiye Gidiyor

» »
Makarios Hastanesi Yoğun bakım servisinde yatan Asya bebeğin durumunun iyiye gittiği duyuruldu.
Asya Bebeğin Durumu İyiye Gidiyor

Makarios Hastanesi Yoğun bakım servisinde yatan Asya bebeğin durumunun iyiye gittiği duyuruldu.

SMA hastası Asya Polatlı'nın Makarios Hastanesi’nde yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Asya Bebek sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asya'nın durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu gün hastahanede ikinci günüm, doktorlarım durumumum iyiye gittiğini söyledi ama birazdaha kalmam gerekiyormuş beni merak edip soran, dualarını ve sevgisini yollayan herkese teşekkürler, annem bana hepsini anlatıyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Işıksal, Doğu Akdeniz, Kıbrıs Meselesi Ve Güvenlik Çalıştayı’na Katıldı21 Ocak 2022 Cuma 14:59
  • Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu Memur-Sen’nin Davetlisi Olarak Ülkede Bulunan Heyeti Kabul Etti.21 Ocak 2022 Cuma 14:37
  • Nakliye Primleri Ödendi21 Ocak 2022 Cuma 14:32
  • Başbakanlık: Rum Yönetimi Adada Huzuru Bozmak Üzere Yeni Adımlar Atmakta21 Ocak 2022 Cuma 14:26
  • Lefkoşa'da hırsızlık21 Ocak 2022 Cuma 13:11
  • Girne'de operasyon21 Ocak 2022 Cuma 12:56
  • Cemaliye Aydın'ın ölüm sebebi kalp krizi ve solunum yetmezliği olarak açıklandı21 Ocak 2022 Cuma 12:52
  • 29 yaşındaki Wisdom Onyekachukwu Nwakwanogo ölü bulundu21 Ocak 2022 Cuma 12:49
  • İçişleri Bakanlığı’ndan Avcılara Yönelik Önemli Duyuru21 Ocak 2022 Cuma 12:32
  • Özyiğit: Hükümeti TDP Belirleyecek21 Ocak 2022 Cuma 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti