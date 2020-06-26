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Asya borsaları ABD endekslerinin ardından kazanıma yöneldi

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Asya borsaları ABD endekslerinin ardından kazanıma yöneldi
Asya borsaları ABD endekslerinin ardından kazanıma yöneldi

Asya hisse senetleri bugünkü işlemlerde bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapacağı haberlerinin ardından banka hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamlaması ile Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen yükselişle tamamladı.

Hisse senetleri Japonya ve Güney Kore ortalama hacimlerin altında seyretti. Avustralya'da yükseliş kaydederken, Hong Kong Perşembe günkü tatilin ardından hafif düşüşle açıldı.

Çin ise kapalı kalmaya devam etti.

ENDEKS ÖZETLERİ

-Japonya'nın Topix Endeksi, yüzde 0.8 yükseldi.

-Hong Kong'un Hang Seng Endeksi, yüzde 0.6 azaldı.

-Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 0.7 yükseldi.

-Güney Kore Kospi Endeksi, yüzde 0.7 arttı.

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