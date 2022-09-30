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Ataoğlu Milli Sporcularla Bir Araya Geldi

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Ataoğlu, 4’ncü Göçebe Oyunları açılış etkinliğinde, milli sporcularla bir araya geldi.
Ataoğlu Milli Sporcularla Bir Araya Geldi

Ataoğlu, 4’ncü Göçebe Oyunları açılış etkinliğinde, milli sporcularla bir araya geldi.

Ataoğlu, KKTC Güreş ve Okçuluk Federasyonları’nın da yer aldığı, 4. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı...

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bursa - İznik’te gerçekleştirilen, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen, Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan, 4’ncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı. 

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Ataoğlu, açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu ile birlikte etkinliğe katılan KKTC Güreş ve Okçuluk Federasyonu’na bağlı sporcularla bir araya geldi, sporcularla sohbet ederek, yarışma öncesinde Milli Sporculara başarılar diledi.

Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve etkinliğe katılan ülke devlet başkanları ile bir araya geldi...

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Ataoğlu, gerçekleştirilen görkemli açılış etkinliğinin ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve etkinlikte yer alan ülkelerin devlet başkanları ile üst düzey yetkililerinin bir araya geldikleri toplantıya katıldı.

 

 

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