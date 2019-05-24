Ateş İlyas Başsoy: Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var, AKP tabanındaki değişimi göremiyor

CHP'nin 31 Mart seçim sürecinde reklam kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçim sürecinde adayların çalışmalarını Hakan Aksay'a değerlendirdi.
AKP'nin tabanında değişim yaşandığına dikkati çeken Başsoy, "Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var, AKP tabanındaki değişimi artık göremiyor" dedi.
"İstanbul'a göç edenler kente uyum sağladıkça, geleneksel bağlarını ve siyasal tercihlerini değiştiriyor" diyen Başsoy, AKP'nin yürüttüğü 'karşıtlık' siyasetinin tükendiğini, suyun artık başka türlü aktığını söyledi.
31 Mart'ta seçmenin dünya kenti olan İstanbul için genç, dinamik ve başarılı bir adayı seçtiğini ifade eden Başsoy, Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da daha fazla oy alacağını savundu.
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