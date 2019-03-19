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Athena Gökhan’dan Bakan Soylu’ya: Ülke yönetimi bu tip tıynetten uzak olmalı

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Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine tepki göstererek, “Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı” dedi.
Athena Gökhan’dan Bakan Soylu’ya: Ülke yönetimi bu tip tıynetten uzak olmalı

Özoğuz, içişleri bakanına yönelik eleştirilerini CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Bakan Soylu’nun Üsküdar’daki konuşmasını paylaştığı tweeti alıntılayarak yazdı.

Erdoğdu’nun paylaştığı videoda Bakan Soylu şöyle konuşuyor: “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa doğu ve güneydoğuda valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir.”

Soylu söz konusu videoda, Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir vatandaşa “24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz”diyor.

Özoğuz ise bu sözleri şöyle yorumladı: “Bu hareketler korkunç ya ! Hangi partiden oluraa olsun ! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı.”

 

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