Atina yine Ankara’yı hedef aldı: Tarihin en güçlü Yunan ordusunu inşa edeceğiz

Türkiye ile Yunanistan arasında birçok farklı başlıkta anlaşmazlıklar devam ederken, Atina'dan Türkiye karşıtı açıklamalar bu defa Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalyas'tan geldi.

Türkiye'nin açıklama ve adımlarını “provokasyon” olarak niteleyen Hardalyas, Türkiye'ye karşı Yunan ordusunu güçlendirdiklerini belirtti. AMNA haber ajansına konuşan Hardalyas, Kirikos Miçotakis hükümetinin orduya yatırımları önemli ölçüde artırdığını kaydederek amaçlarının modern Yunan tarihinin en güçlü ordusunu inşa etmek olduğunu söyledi.

Hükümetin askeri bütçenin artırılması için çalıştığını ve son dönemde büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yunan yetkili, “Hükümet son 3 yılda savunmaya 15 milyar euro'dan fazla yatırım yaptı” dedi. Hardalyas, Yunanistan'ın Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı daha alacağını ve ABD'den F-35 alma görüşmelerinin de sürdüğünü kaydederek “Sadece en modern silahlara değil askeri personele de büyük yatırımlar yapılıyor” diye konuştu.

‘EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ’

Bakan Yardımcısı, Fransa ve ABD'nin yanı sıra İsrail ve Mısır'la askeri iş birliğinin de giderek güçlendiğini söylerken “Ülkemiz Doğu Akdeniz'de istikrarın temeli olarak görülüyor” dedi.

Türkiye'nin attığı adımların Atina'da endişelere yol açtığını belirten Hardalyas, “En kötüsü dahil her türlü senaryoya her zaman hazır olmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.