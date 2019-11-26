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Atlasglobal uçuşlarını durdurdu

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Atlasglobal uçuşlarını durdurdu
Atlasglobal uçuşlarını durdurdu

Bir süredir mali sıkıntı içerisinde olduğu bilinen Atlasglobal’den akşam saatlerinde tatsız haber geldi. Havayolu çalışanlarına 26 Kasım itibariyle 16 Aralık 2019 tarihine kadar uçuşlarını durduğunu açıklarken, şirkette asgari sayıda çalışan istihdam edileceği ve diğer çalışanların da izinli sayılacağı kaydedildi.

Çalışanlarınsa ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayacağını bildiren açıklamada şöyle denildi:

Değerli çalışma arkadaşlarımız,

Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 16 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz.

Bu tarihe kadar şirket içerisinde devam etmesi gereken tüm operasyonel süreçlerimiz asgari sayıda personelimiz ile gerçekleştirilecek olup, kişiler bu akşam birim yöneticileri tarafından belirlenecek ve telefon ile bilgilendirilecektir.

Nöbetçi personelimiz haricindeki tüm çalışanlarımız 16 Aralık Pazartesi gününe kadar “izinli” sayılacaktır.

Yarın itibarı ile nöbetçi olacak personelimiz servis ve yemek ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılamaları gerekmekte olup, ilerleyen günlerde bu süreçle ilgili ayrıca bilgi verilecektir. Bu süreçte maaş ödemeleri gününde yapılacaktır.

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